ISRAELE | M5S: “Pericolosa escalation, si lavori per dialogo tra due parti”

“Esprimiamo profonda preoccupazione e inquietudine di fronte al flusso di notizie concernenti l’assalto delle forze israeliane alla Moschea di al Aqsa a Gerusalemme e gli scontri con i fedeli sulla Spianata delle Moschee, il tutto nel sacro mese del Ramadan. Lo sviluppo degli eventi in corso desta profondo sconcerto a livello internazionale, poiché quanto accade potrebbe ripercuotersi sui fragili regionali e aggiungere così instabilità e incertezza in un momento storico caratterizzato da sfide geopolitiche globali particolarmente complesse. A nostro avviso resta di fondamentale importanza preservare lo storico status quo del luogo sacro: a fronte delle violenze perpetrate dalle forze di sicurezza israeliane contro i fedeli musulmani all’interno della Moschea facciamo appello a tutte le parti affinché venga esercita moderazione e ci si astenga da azioni che potrebbero contribuire a incrementare le tensioni già esistenti. Nel contesto destano, inoltre, estrema preoccupazione anche i ripetuti lanci di missili sia da Gaza sia dal Libano volti a colpire obiettivi israeliani. Un rapido rientro della crisi in atto e una reale soluzione saranno a nostro avviso possibili solo se tutti gli attori coinvolti sceglieranno di fare un passo indietro nella direzione di una de-escalation”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Comitato per le relazioni internazionali e gli affari europei e i parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Esteri di Camera e Senato.