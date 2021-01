GOVERNO | Sottosegretario Merlo: “Gruppo degli Europeisti crescerà, a Mattarella diremo che vogliamo un Conte Ter”

Intervistato da Rainews 24 a proposito del nuovo gruppo “Europeisti-Maie-Cd” in Senato, il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente MAIE, ha dichiarato: “Se lei mi chiede ‘arriveranno altri parlamentari nel gruppo’, io rispondo di si’. Quando? Non lo so. Privatamente parlo con tanti colleghi, anche dell’opposizione che vogliono che questa esperienza di governo continui. Stiamo aspettando, poi ogni persona decide quando fare il passo”.

Domani, giovedì 28 gennaio, il Sottosegretario Merlo salirà al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica: “A Mattarella noi diremo che vogliamo un Conte ter e che sicuramente arriveranno altri senatori, ma non possiamo dire quando. Ad oggi i numeri sono questi. Poi esiste il contenitore in cui arriveranno, ma i numeri non sono cambiati”.

“Vedo Conte molto forte e molto convinto. Vediamo quale sara’ l’atteggiamento di Renzi. Poi se nasce il governo, questo contenitore che ha in Conte il punto di riferimento, attrarrà altri parlamentari”.

Parlando con Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, il senatore del MAIE ha descritto questo momento politico come “un tango, che attualmente possiamo dire stiano ballando Renzi e Conte. Il tango sta ancora suonando, vedremo come finirà”.

Oggi è stato presentato ufficialmente il gruppo Europeisti – MAIE – Centro Democratico, che secondo le ultime notizie avrà come denominazione soltanto Europeisti-MAIE. “Per ora siamo in dieci”, dichiara Merlo. Tecnicamente si può dire che voi siete la quarta gamba del governo? “Semmai la quinta gamba, e con cinque gambe si cammina benissimo“.

Oggi il Sen. Merlo ha pranzato con l’onorevole Polverini (ex deputata di Forza Italia, ndr), insieme al vice capogruppo degli Europeisti Andrea Causin: “Abbiamo discusso della possibilità di costituire il gruppo anche alla Camera, vediamo se ci siamo vicini…”.