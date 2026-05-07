L’Italia si prepara a vivere un altro fine settimana all’insegna dell’instabilità meteorologica. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, una vasta area depressionaria in movimento tra Atlantico ed Europa occidentale continuerà a influenzare il tempo sulla Penisola, portando piogge, acquazzoni e nuvolosità diffusa su diverse regioni.

La situazione meteo resta infatti condizionata dallo scontro tra correnti umide atlantiche e un promontorio anticiclonico presente tra Mediterraneo orientale e Balcani. Un equilibrio fragile che manterrà il clima variabile almeno fino alla prossima settimana.

Per la giornata di oggi il maltempo interesserà soprattutto il Nord-Ovest, le aree alpine e le zone interne del Centro-Sud, con fenomeni in graduale spostamento verso il versante adriatico. Al Nord cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino, con piovaschi tra Piemonte e Lombardia e instabilità pomeridiana sui rilievi alpini e sulla Liguria.

Al Centro attese precipitazioni sparse soprattutto tra Marche e Abruzzo, mentre nelle ore serali aumenterà la copertura nuvolosa su gran parte delle regioni centrali.

Situazione più variabile al Sud e sulle Isole, dove la mattinata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare e qualche pioggia sulla Puglia. Nel corso della serata è previsto un peggioramento progressivo tra Sicilia, Calabria e Basilicata.

Venerdì una nuova perturbazione attraverserà soprattutto il Centro-Sud, con piogge diffuse sui versanti tirrenici, in particolare su Lazio e Abruzzo. Fenomeni sparsi interesseranno anche il Nord-Ovest, mentre sulle Alpi e lungo l’Appennino potranno svilupparsi acquazzoni pomeridiani.

Le temperature minime saranno in lieve calo al Centro-Nord, mentre le massime tenderanno ad aumentare in diverse aree della Penisola.

Per il secondo weekend di maggio si intravede una breve tregua nella giornata di sabato, grazie alla rimonta temporanea dell’alta pressione che dovrebbe garantire condizioni più asciutte e qualche schiarita in più.

Ma il miglioramento potrebbe durare poco. Già da domenica, infatti, una nuova saccatura atlantica potrebbe riportare nuvole e precipitazioni su molte regioni italiane, aprendo la strada a una nuova settimana caratterizzata da tempo instabile e a tratti perturbato.

Una primavera, dunque, che continua a mostrarsi dinamica e imprevedibile, con alternanza di brevi pause soleggiate e nuove ondate di maltempo su gran parte del Paese.