Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha annunciato i vincitori della prima edizione del Premio “Michele Schiavone”, il riconoscimento internazionale nato per valorizzare persone, associazioni ed enti distintisi nella tutela dei diritti degli italiani nel mondo e nella promozione del patrimonio sociale, culturale e umano dell’emigrazione italiana.

Il premio è dedicato alla memoria di Michele Schiavone, già consigliere e poi Segretario generale del CGIE dal 2016 al 2024, considerato una figura simbolo dell’impegno civile a favore delle comunità italiane all’estero. Schiavone, scomparso prematuramente, viene ricordato dal CGIE come un uomo che ha dedicato la propria vita ai connazionali nel mondo con altruismo, spirito di servizio e grande generosità.

Per la categoria “Persona”, il premio è stato assegnato ex aequo a Lorenzo Peluso e Valentino De Rogatis, due figure da anni impegnate nella rappresentanza e nella valorizzazione delle comunità italiane oltre confine.

Nella categoria “Associazione” sono state premiate Mondo Italiano, realtà attiva nel sostegno agli italiani nel Regno Unito, e la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera, storica organizzazione di riferimento per la comunità italiana nel Paese elvetico.

Per la categoria “Ente”, invece, il riconoscimento è stato attribuito al Comitato Assistenza Italiana di Melbourne, da anni impegnato nell’assistenza e nel supporto della collettività italiana in Australia.

Le motivazioni ufficiali dei premi saranno rese note il prossimo 14 maggio, nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà durante l’Assemblea plenaria del CGIE, alla presenza dei familiari di Michele Schiavone.

La giuria del premio riunisce alcune delle più importanti figure istituzionali e culturali legate al mondo degli italiani all’estero. Presidente onorario è il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ne fanno parte anche il Segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia, il presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga, il presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi, la direttrice di RAI Italia Mariarita Grieco e la Segretaria generale del CGIE Maria Chiara Prodi, che presiede la commissione giudicatrice.

Il nuovo riconoscimento rappresenta anche un segnale politico e culturale importante: riportare al centro dell’attenzione il ruolo delle comunità italiane all’estero, considerate sempre più strategiche non solo per la diffusione della cultura italiana nel mondo, ma anche per i rapporti economici, sociali e istituzionali dell’Italia con gli altri Paesi.