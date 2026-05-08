Una nuova voce per gli italiani in Spagna. Il ComItEs Madrid ha annunciato la nascita di “Radio Comites Madrid”, una nuova emittente online realizzata grazie al contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’obiettivo di rafforzare informazione, dialogo e partecipazione all’interno della crescente comunità italiana presente nella circoscrizione consolare di Madrid.

Il progetto nasce in un momento di forte crescita dell’emigrazione italiana verso la Spagna. Secondo quanto reso noto dal Comites, nella circoscrizione di Madrid si registrano circa mille nuove iscrizioni AIRE ogni mese. Oggi i connazionali residenti nell’area di competenza consolare sono circa 135mila.

Una presenza ampia e distribuita su un territorio molto vasto che comprende Galizia, Asturie, Cantabria, Paese Basco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalusia, Estremadura, oltre alle città autonome di Ceuta e Melilla e ai territori insulari spagnoli nel Mediterraneo.

“In questo contesto dinamico e in continua evoluzione – spiega il Comites – Radio Comites Madrid rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare il senso di comunità, diffondere informazioni utili e dare visibilità alle iniziative del territorio”.

La radio trasmetterà ogni giorno alle ore 21 e 22 attraverso il sito ufficiale Radio Comites Madrid.

Ad inaugurare le trasmissioni è stata un’intervista del presidente del Comites Madrid Andrea Lazzari all’ambasciatore d’Italia in Spagna Giuseppe Buccino Grimaldi.

La programmazione iniziale sarà articolata in diverse rubriche dedicate alla vita degli italiani all’estero, ai servizi consolari, alla cultura e all’innovazione.

Tra gli appuntamenti principali ci sarà “Sportello Italia”, curato da Fernando Lo Maglio, dedicato al rapporto tra cittadini italiani all’estero e burocrazia. La rubrica punta a spiegare in modo semplice e diretto procedure consolari, pratiche amministrative e servizi disponibili per i connazionali residenti in Spagna.

Spazio anche alla scienza e all’innovazione con “Ricerca senza frontiere”, programma condotto da Sergio Albani che racconterà esperienze, progetti e collaborazioni tra Italia e Spagna nel campo della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell’imprenditoria.

Il presidente Andrea Lazzari sarà invece alla guida di “Buongiorno Italia”, format dedicato alle storie degli italiani che vivono tra Italia e Spagna, tra integrazione, tradizioni e contaminazioni culturali. Un viaggio tra esperienze personali, identità condivise e quotidianità degli emigrati italiani nella penisola iberica.

La programmazione comprenderà anche contenuti culturali e musicali grazie alla collaborazione di Claudio Fiorentini e Giovanni Spadafora. Tra i programmi annunciati figurano “La Biblioteca in Jazz” e “Brindisi”.

Con la nascita di Radio Comites Madrid, il mondo degli italiani all’estero in Spagna si dota così di un nuovo strumento di comunicazione e aggregazione, pensato per avvicinare istituzioni e cittadini e raccontare, ogni giorno, la realtà di una comunità italiana sempre più numerosa e radicata nel Paese iberico.