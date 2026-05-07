“Accogliamo con favore l’attenzione e l’impegno assicurati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nella risposta alla nostra interrogazione sul caso del connazionale Andrea Verardini, gravemente ferito in Colombia”.

Lo dichiara il deputato Pd letto all’estero Fabio Porta, firmatario dell’interrogazione insieme alla deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Affari esteri.

“Il lavoro dell’Ambasciata d’Italia a Bogotá e il supporto fornito alla famiglia rappresentano un segnale importante di vicinanza delle istituzioni. Resta tuttavia un aspetto particolarmente delicato: la famiglia ha dovuto sostenere e continua a sostenere costi molto elevati per le cure, già pari a decine di migliaia di euro.

In situazioni di tale gravità, il diritto alla cura e al rientro in Italia non può dipendere esclusivamente dalle possibilità economiche dei familiari.

È quindi necessario valutare ogni strumento utile, anche straordinario, per rendere concretamente possibile il trasferimento sanitario non appena le condizioni cliniche lo consentiranno.

Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda affinché al nostro connazionale e ai suoi familiari sia garantita una risposta tempestiva, concreta ed efficace da parte dello Stato”, concludono i dem.