SENATO | Nasce il gruppo Europeisti-MAIE-Centro Democratico: “Chiudere in fretta questa crisi di governo per tornare a lavorare per l’Italia e gli italiani” [VIDEO]

Nasce oggi ufficialmente, in Senato, il nuovo gruppo parlamentare denominato Europeisti – MAIE – Centro Democratico. Ne fanno parte 10 senatori: Maurizio Buccarella, Adriano Cario, Andrea Causin, Saverio De Bonis, Gregorio De Falco, Raffaele Fantetti, Tatjana Rojc, Gianni Marilotti, Ricardo Merlo, Maria Rosaria Rossi.

Il gruppo è costituito da senatori che hanno una comune sensibilità europea ed hanno riconosciuto il ruolo fondamentale del Presidente Conte rispetto alla gestione della crisi.

Il Capogruppo, sen. Fantetti, è stato eletto all’unanimità, così come il vice sen. Causin.

L’auspicio da tutti condiviso è che nasca al più presto un Governo di legislatura che sia fondato su un patto programmatico che abbia come priorità il contrasto alla pandemia, impostando in modo molto più efficace un piano vaccinale in grado di garantire la salute dei cittadini italiani unitamente ad una loro forte protezione sia sociale che economica.

“L’europeismo come valore fondante ha aspetti molto concreti e solidali per l’Italia – dichiara il Sen. Fantetti -: sta ora a noi essere all’altezza del momento per definire subito il migliore PRR finanziato dai fondi europei abilmente negoziati dal Presidente Conte” .

Da parte sua, il Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri e presidente MAIE, dichiara: “Non chiamateci responsabili, perché tutti votavamo già la fiducia al governo Conte. La formazione di questo gruppo non ha nulla a che vedere con ciò che è successo in altre occasioni in Parlamento, quando alcuni parlamentari sono passati da sinistra a destra in 24 ore”.

“Il nostro è un gruppo formato da persone che hanno in comune una chiara visione europeista e che credono nel progetto per l’Italia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Vogliamo contribuire ad arginare certe derive euroscettiche, perché ormai è chiaro che senza l’Europa il nostro Paese sarebbe più debole e isolato”.

“Sono convinto che il gruppo crescerà – prosegue il Sottosegretario Merlo –, si stanno già portando avanti interlocuzioni con diversi senatori. L’obiettivo è continuare a costruire, a lavorare per l’Italia e gli italiani, soprattutto in un momento di grande emergenza sanitaria e crisi economica. Bisogna proseguire nel contrasto alla pandemia, con ogni mezzo a disposizione, ed essere al fianco dei cittadini, delle famiglie, dei commercianti, degli imprenditori più in difficoltà. Siamo qui per lavorare per loro. Mi auguro – conclude il Senatore Merlo – che questa crisi di governo, che gli italiani non hanno capito, possa chiudersi in fretta, per tornare ad occuparci di ciò che ci sta più a cuore, il bene della nostra Patria”.