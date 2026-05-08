La Regione Toscana guarda con sempre maggiore attenzione all’America Latina e ai Caraibi. È questo il messaggio emerso dall’incontro avvenuto nelle scorse ore tra la vicepresidente della Regione Mia Diop e il segretario generale della IILA Antonella Sberna Silli, finalizzato a rafforzare la cooperazione internazionale tra il territorio toscano e il continente latinoamericano.

L’obiettivo condiviso è quello di costruire un percorso stabile e strutturato che permetta di intensificare le iniziative comuni verso il Sud America e l’area caraibica, valorizzando relazioni istituzionali, sviluppo sostenibile e scambi culturali ed economici.

“Crediamo in una cooperazione fondata su diritti, inclusione e sviluppo sostenibile, capace di generare opportunità condivise e ridurre le disuguaglianze”, ha spiegato Mia Diop. “In questa prospettiva, rafforzare il dialogo tra istituzioni è essenziale per dare continuità e qualità alle progettualità comuni, valorizzando il ruolo dei territori e delle comunità”.

La Regione Toscana punta quindi a consolidare una collaborazione sempre più stretta con l’IILA, organismo intergovernativo che opera in collaborazione con il Ministero degli Esteri italiano per promuovere i rapporti tra Italia, America Latina e Caraibi.

Dal canto suo, il segretario generale dell’IILA ha sottolineato il ruolo strategico delle realtà territoriali italiane nel rafforzamento della presenza internazionale del Paese.

“L’incontro di oggi vuole rafforzare il dialogo con le realtà territoriali italiane per creare nuove sinergie e valorizzare competenze, esperienze e buone pratiche in una dimensione internazionale”, ha dichiarato Silli. “L’IILA è a disposizione delle Regioni italiane per promuoverne e rafforzarne la dimensione internazionale, favorendo occasioni di cooperazione, scambio e partenariato con l’America Latina e i Caraibi”.

Secondo il segretario generale dell’organizzazione, la Toscana rappresenta un interlocutore di particolare rilievo nel panorama italiano.

“La Regione Toscana rappresenta un interlocutore di grande importanza e sono certo che possano emergere interessanti opportunità di cooperazione su temi strategici di interesse comune, contribuendo a consolidare ulteriormente i legami tra l’Italia e l’America Latina”, ha concluso.

L’incontro conferma la crescente attenzione delle istituzioni locali italiane verso il continente latinoamericano, area sempre più centrale sia sul piano economico sia su quello culturale e diplomatico, anche grazie alla presenza di storiche comunità italiane diffuse in numerosi Paesi dell’America Latina.