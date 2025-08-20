Il segretario capo di Gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi mercoledì 20 agosto ha ricevuto Josè Ignacio Paliza, ministro della Presidenza della Repubblica Dominicana, in occasione della Giornata nazionale della Repubblica Dominicana all’Expo 2025 di Osaka.

Hayashi ha ricordato il 90mo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali e ha auspicato che l’Expo e l’Anno dell’amicizia Giappone-Sica favoriscano ulteriori sviluppi nei rapporti tra i due Paesi, sottolineando il contributo della comunità nippo-Dominicana allo sviluppo locale.

Paliza ha ringraziato per il sostegno giapponese e si è detto intenzionato a rafforzare la cooperazione in vari settori.