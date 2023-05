“Funzionari itineranti” anche in Brasile: Borghese (MAIE) interroga Tajani

Mario Borghese, senatore MAIE, chiede al Ministro “se si intenda attivare o se sia già in corso di attivazione il citato servizio "missione del funzionario itinerante" anche in Brasile, in modo tale da andare incontro alle esigenze dei nostri connazionali residenti all'estero”

Mario Borghese, senatore del MAIE eletto in Sud America, ha presentato una interrogazione al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nella quale chiede che anche in Brasile vengano attivate le missioni dei “funzionari itineranti” così “da andare incontro alle esigenze dei nostri connazionali residenti all’estero”.

“I consolati italiani all’estero – scrive Borghese nella premessa – rappresentano un presidio fondamentale della rete diplomatica e della presenza dello Stato nel mondo, agendo sia da punto di contatto tra le autorità italiane e quelle straniere, ma fornendo anche, in quei territori meno centrali, servizi di primaria importanza ai cittadini italiani all’estero e stranieri che per qualsiasi motivo debbano interagire con il nostro Paese; in Brasile – continua il parlamentare – è attiva una rete consolare capillare particolarmente strutturata, che è presente a Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e San Paolo ma che, per via della notevole estensione territoriale, non è in grado di offrire servizi consolari in tutte le aree geografiche del Paese, che possono risultare distanti anche migliaia di chilometri dalle sedi consolari più vicine”.

“Nella vicina Argentina – ricorda Borghese – i servizi consolari hanno attivato la figura del “funzionario itinerante” come servizio che offre ai connazionali residenti all’estero presso sedi distanti dagli uffici consolari una modalità agevolata per la richiesta di rilascio del passaporto, consentendo ai consoli onorari, presenti capillarmente su tutta la rete consolare italiana, di acquisire tramite postazioni mobili i dati personali e biometrici (foto, firma e impronte digitali) necessari per il rilascio del passaporto e trasmetterli da remoto al consolato di riferimento per la stampa del documento”.

In conclusione, il Sen. Borghese chiede al Ministro “se si intenda attivare o se sia già in corso di attivazione il citato servizio “missione del funzionario itinerante” anche in Brasile, in modo tale da andare incontro alle esigenze dei nostri connazionali residenti all’estero”.