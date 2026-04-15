Trump rilancia la sfida spaziale: “Gli Stati Uniti arriveranno prima della Cina sulla Luna”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a puntare con decisione sulla corsa allo spazio, rivendicando la leadership americana nell’esplorazione lunare e l’obiettivo di superare la Cina.

In un’intervista a Fox Business, Trump ha dichiarato che Washington “precederà la Cina nell’esplorazione della Luna”, sottolineando come uno dei suoi principali successi sia stata la creazione della United States Space Force, considerata uno strumento chiave per rafforzare la competitività americana nello spazio.

Space Force e competizione globale

Secondo Trump, gli Stati Uniti stavano perdendo terreno rispetto a potenze come Russia e Cina, ma oggi la situazione sarebbe cambiata. La Space Force rappresenterebbe infatti un pilastro strategico per garantire il predominio americano anche nella nuova frontiera spaziale.

Le sue dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente competizione internazionale, dove lo spazio è diventato un terreno cruciale non solo per la ricerca scientifica, ma anche per gli equilibri geopolitici ed economici.

Il programma Artemis e il ritorno sulla Luna

Al centro della strategia americana c’è il programma Artemis della NASA, che punta a riportare astronauti sulla Luna per la prima volta dopo oltre mezzo secolo.

L’obiettivo è duplice: da un lato approfondire la conoscenza scientifica del satellite terrestre, dall’altro sviluppare opportunità economiche e tecnologiche legate all’esplorazione spaziale.

La missione Artemis III, inizialmente prevista entro il 2027, è stata rinviata al 2028, segno delle complessità tecniche e organizzative di un progetto ambizioso.

Artemis II: un passo storico

Nel frattempo, la missione Artemis II ha recentemente completato un volo ravvicinato attorno alla Luna della durata di dieci giorni, segnando un traguardo storico.

Si è trattato del primo avvicinamento con equipaggio al satellite in oltre 50 anni e del volo umano più lontano mai realizzato, un risultato che rappresenta un passo fondamentale verso il ritorno stabile dell’uomo sulla Luna.

Una nuova corsa allo spazio

Le parole di Trump confermano come la competizione tra Stati Uniti e Cina nello spazio sia destinata a intensificarsi nei prossimi anni. La Luna torna così al centro di una nuova “corsa allo spazio”, non più simbolica come ai tempi della Guerra Fredda, ma strettamente legata a innovazione, risorse e leadership globale.

In questo scenario, il successo delle missioni Artemis sarà decisivo per determinare chi guiderà la prossima era dell’esplorazione spaziale.