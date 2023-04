“In questa circostanza – comunica il Comites - si terrà il vernissage della nostra prima esposizione in sede, dedicata alle tavole originali del fumetto 'Il canto del gallo', in presenza dell'artista Virginio Vona”

L’inaugurazione della nuova sede del Comites di Parigi (207 rue de Tolbiac – Paris 13ème) è in programma domenica 16 aprile alle 12. Lo fa sapere il Comites.

“Con l’occasione, – si legge in una nota – abbiamo il piacere di annunciarvi che in questa circostanza si terrà il vernissage della nostra prima esposizione in sede, dedicata alle tavole originali del fumetto ‘Il canto del gallo’, in presenza dell’artista Virginio Vona”.