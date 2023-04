FOTO | Italiani all’estero, La Marca (Pd) incontra la comunità italiana in Costa Rica

E’ stata una settimana densa di incontri quella appena trascorsa per la senatrice Francesca La Marca che ha incontrato, accompagnata dall’ambasciatore Alberto Colella in vari eventi organizzati proprio dall’Ambasciata italiana, la comunità italiana in Costa Rica comunità italiana in Costa Rica, che vanta quasi 9.000 iscritti AIRE.

Una serie di incontri atti a perfezionare e rinsaldare i rapporti fra i paesi del Costa Rica e dell’Italia, con la senatrice che ha sottolineato l’importanza che la comunità italiana in Costa Rica ricopre.

Martedì 18 aprile, vi è stata una riunione con i membri dell’esecutivo della “Dante Alighieri” a San José, per fare il punto sulla situazione della promozione della lingua e della cultura italiana in Costa Rica. A seguire, la senatrice La Marca è stata ospite, presso la residenza dell’Ambasciatore italiano in Costa Rica Alberto Colella, dove ha avuto modo di conoscere alcuni esponenti di spicco della comunità italiana a San José, fra cui i tre premiati con un’onorificenza per essersi distinti in ambito socio-culturale e imprenditoriale.

«Devo ringraziare i membri esecutivi della “Dante Alighieri” per l’inestimabile lavoro che fanno quotidianamente affinché la cultura e la lingua italiana abbiano la giusta promozione e il giusto riconoscimento in un paese così meraviglioso come il Costa Rica. Voglio fare anche i miei complimenti – ha dichiarato la senatrice La Marca- a tutti gli esponenti di questa fantastica comunità italiana in Costa Rica. L’Italia non dimentica i suoi figli, che tanto lustro portano al paese. Perciò cercherò in tutti i modi di portare le loro istanze in Parlamento».