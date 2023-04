25 APRILE | Festa della Liberazione a Roma

Il 25 aprile ricorre il 78esimo anniversario della Liberazione italiana dal dominio nazifascista che ha segnato la fine della Seconda Guerra Mondiale. Commemorazioni, eventi, mostre, concerti e spettacoli teatrali per ricordare questa giornata di festa nazionale.

Nella capitale si svolgerà una celebrazione importante con il clou che si terrà attorno al Vittoriano, in piazza Venezia.

Questa festa nazionale fu istituita nel 1946 e la giornata iniziò ad essere celebrata nel 1949.

Come ogni anno, il Presidente della Repubblica si recherà all’Altare della Patria per rendere omaggio con fiori alla tomba del Milite Ignoto. Un ricordo e un atto simbolico per rendere omaggio a tutti i soldati che persero la vita nella Seconda Guerra Mondiale. Si tratta anche di un’opportunità da non perdere per riscoprire la città eterna, partecipando a tanti eventi in programma in questa giornata.

All’aria aperta. Il 25 aprile alle ore 11, presso Il Parco degli Acquedotti si potrà partecipare ad una visita guidata alla scoperta della storia degli acquedotti romani e di come funzionano. Appuntamento alle ore 12, presso la Città dell’Altra Economia, dove è prevista una interessante kermesse gastronomica dal titolo “Vino, cibo & libertà”. Una festa corale, da trascorrere insieme, in allegria, con street food, vini, birre e cocktail. Saranno presenti stands di artigianato, intrattenimento e degustazioni. Un altro happening, durante tutta la giornata, si terrà al Castello di Lunghezza dove si apre il Fantastico Mondo del Fantastico con i suoi strabilianti personaggi immaginari. Sono previsti laboratori creativi, con la new entry del dottor Frankstein. Rendez vous al Teatro di Tor Bella Monaca, alle ore 17,30 e alle 18,30, in Sala Grande, dove si potrà assistere al saggio del Coro Multiculturale Il Cantamondo, formazione giovanile della Fondazione Musica per Roma e del Teatro dell’Opera di Roma.