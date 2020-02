FORZA ITALIA | Berlusconi fa il ‘tagliando’ in una clinica svizzera, Tajani: “Sta benissimo”

Silvio Berlusconi nei giorni scorsi sarebbe stato in una clinica in Svizzera per un breve ‘tagliando’, secondo quanto raccontano rumors parlamentari provenienti da Forza Italia e che circolano in Transatlantico a Montecitorio.

L’uomo di Arcore si sarebbe sottoposto ad una serie di controlli già programmati da tempo, si spiega ancora. Si tratta comunque di un’indiscrezione che al momento non trova conferme ufficiali.

Antonio Tajani, numero due del partito, oggi di passaggio alla Camera, all’agenzia Adnkronos assicura: ”Il presidente Berlusconi sta benissimo, è in ottima salute”.

Ambienti azzurri confermano le attuali ottime condizioni di salute dell’ex premier, tanto che si annunciano per i prossimi giorni diverse interviste e interventi pubblici. Il Cavaliere, inoltre, la prossima settimana è atteso a Roma per questioni legate al partito.