FIGLIO DI EMIGRATI ITALIANI NEGLI USA | Gemellaggio tra Sicilia e Liguria in ricordo di Frank Sinatra

Sicilia e Liguria hanno deciso di creare un concreto gemellaggio per realizzare insieme una serie di iniziative per ricordare “The Voice”

Oggi il Quotidiano di Sicilia racconta di un gemellaggio Sicilia-Liguria per ricordare Frank Sinatra, scomparso oltre vent’anni fa. Forse non tutti sanno che i genitori di Frank Sinatra nacquero in queste due regioni: il papà Antonio (Martin) a Lercara Friddi, nel Palermitano, e mamma Natalina “Dolly” Garaventa, a Lumarzo, in provincia di Genova. Entrambi emigrati, giovanissimi, negli Stati Uniti, nella città di Hoboken, nel New Jersey.

Sicilia e Liguria hanno deciso di creare un concreto gemellaggio per realizzare insieme una serie di iniziative. L’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina e quello della Regione Liguria, Gianni Berrino, hanno stretto un accordo e firmato un protocollo d’ intesa, nei giorni scorsi, proprio durante il 10 Gran Galà della Stampa del Festival, a Sanremo, per una collaborazione con scambi culturali e turistici nel nome di “The Voice”.

La Liguria e la Sicilia – spiega ancora Il Quotidiano di Sicilia – ricordano ogni anno con tante iniziative, fra cui Hello Frank! a Lumarzo, e il My Way Festival a Lercara Friddi, le origini di Frank Sinatra e questa straordinaria storia di emigrazione negli Stati Uniti del secolo scorso.