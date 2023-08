Dolomiti Wellness Hotel Fanes, “Coccole di Settembre”: si saluta l’estate con trattamenti detossinanti

Rigenerarsi e rimettersi in forma in vista della fine dell’estate e prepararsi alla stagione fredda che pian piano si fa strada tra i prati e le cime dell’Alto Adige, il paradiso naturale che accoglie il Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano

Le giornate si accorciano e gli ultimi, caldi raggi solari di agosto accarezzano le montagne e i prati della Val Badia in cui sorge il Dolomiti Wellness Hotel Fanes, antico maso di metà ‘500 trasformato in un vero e proprio tempio del benessere a cinque stelle.

Nella sua area wellness di 5.000 mq dedicati alla cura del corpo e della mente, in cui si respira il profumo del legno e si gode di una tranquillità assoluta, la spa manager Ingrid Crazzolara propone trattamenti rigeneranti e remise en forme adatti sia alle donne che agli uomini: nello specifico, i due trattamenti Caveau DD per viso e corpo, che favoriscono l’eliminazione delle cellule morte e la rigenerazione di quelle nuove; e il pacchetto ‘’Coccole di Settembre’’ contro le adiposità e la cellulite.

Trattamento viso detox rigenerante

Un trattamento di pulizia detossinante e rigenerante specifico per il viso, che mira alla detersione profonda ma estremamente delicata della pelle. Si effettua con i prodotti a veicolazione transdermica DD della linea Caveau Beauté con cui il Dolomiti Wellness Hotel Fanes collabora in via esclusiva da gennaio 2023. In principio, si attua una doppia detersione con l’Huile Gel a base di oli puri estratti a freddo; a seguire, un peeling enzimatico con alfa idrossiacidi per eliminare le cellule morte e cheratinizzate presenti nello strato più superficiale della pelle; infine si idrata in profondità, favorendo la rigenerazione delle cellule grazie al massaggio effettuato con sieri e creme specifiche che garantiscono nutrimento a tutti gli strati del derma. Costo e durata del trattamento viso detox rigenerante: €145,00 – 60 minuti

Trattamento corpo detox rigenerante

Un trattamento detossinante e rigenerante che, grazie al mineralium, elimina le tossine e le cellule cheratinizzate regalando alla pelle un effetto liscio immediato. L’attivatore marino smuove l’accumulo dei liquidi e attiva in modo efficace il sistema linfatico; in aggiunta, il massaggio specifico drenante con olio fitoterapico stimola il microcircolo del sangue e garantisce così nuovo ossigeno a tutti i tessuti. L’effetto? Una pelle che presenta tono e compattezza. Costo e durata del trattamento viso detox rigenerante: € 125,00 – 60 minuti

Coccole di settembre

Oltre ai singoli trattamenti Caveau DD, il Dolomiti Wellness Hotel Fanes ha messo a punto un pacchetto, Coccole di settembre, di tre giorni e due notti, disponibile per tutto il mese di settembre e che comprende: un trattamento detox emolinfatico con bendaggio, un trattamento contro cellulite e adipositá, un trattamento rimodellante attuato sempre con l’ausilio del bendaggio. Inoltre, tre lezioni di yoga, che si svolgono ogni mattina alle 7.30, prima della colazione, e durano un’ora e mezza ciascuna e tre lezioni di pilates, nel pomeriggio alle ore 16.00. Il costo del pacchetto è di € 603,00 a persona, mentre il prezzo del soggiorno varia in base alla tipologia di stanza selezionata.