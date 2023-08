REPUBBLICA DOMINICANA | Odoguardi (MAIE) lancia “Sportello Italia”: a Santo Domingo e Las Terrenas. “Ancora più vicini alla comunità”

“Sportello Italia” apre due nuovi uffici nella Repubblica Dominicana, a Santo Domingo – capitale del Paese – e a Las Terrenas, nella costa Nord della RD, zona in cui vive una nutrita comunità italiana. “Questi centri serviranno come baluardo di assistenza e guida per tutti i connazionali che necessitano di servizi consolari e per essere ancora più vicini ai nostri fratelli italiani nel mondo”, si legge in una nota del MAIE Nord e Centro America.

E’ proprio il MAIE, infatti, ad avere avuto questa iniziativa. In prima linea anche in questa occasione il vicepresidente del Movimento, Vincenzo Odoguardi, sempre presente e propositivo quando si tratta di essere vicino agli italiani nel mondo, in particolare a quelli dell’America Settentrionale e Centrale, senza dimenticare i Caraibi, naturalmente.

A Santo Domingo l’indirizzo di Sportello Italia è il seguente: Plaza Lope De Vega 59, suite 17. Numero di telefono: 829 363 2022. A Las Terrenas gli uffici si trovano nella Plaza Mango, con ingresso dal parcheggio del supermercato Lindo. Numeri di telefono: 809 968-9725 e 809 972-8004.

Responsabile di Sportello Italia a Las Terrenas è Vittorio Spadaro, coordinatore MAIE locale, una personalità molto nota e apprezzata per il suo impegno a favore della comunità.