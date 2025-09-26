In Usa, dopo 17 mesi consecutivi di crescita, ad agosto si è interrotto il trend positivo delle nuove inserzioni, registrando un rallentamento del 5,9% su base annua e del 9,2% rispetto al mese precedente. In contrazione anche le compravendite residenziali che, secondo i dati riportati nell’USA Market Housing Report di REMAX, hanno segnato un lieve calo dell’1,6% rispetto ad agosto 2024 e del 5,5% rispetto a luglio 2025.

Nonostante la riduzione delle transazioni, l’offerta di immobili è rimasta superiore del 24,4% rispetto a un anno fa, seppur con una leggera flessione dello 0,4% rispetto a luglio. Parallelamente, il prezzo mediano di vendita ha continuato a crescere su base annua per il 26° mese consecutivo, raggiungendo i 448.000 dollari. Secondo i dati elaborati da REMAX, infatti, i prezzi delle abitazioni negli USA non registrano cali su base annua da giugno 2023.

In aumento anche i tempi di vendita: ad agosto gli immobili sono rimasti sul mercato per una media di 47 giorni, otto in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e tre in più rispetto a luglio 2025.

“Negli ultimi mesi, il mercato immobiliare è stato influenzato sia da fattori stagionali, sia da dinamiche economiche più ampie”, ha dichiarato Erik Carlson, CEO di REMAX Holdings, Inc. “Sebbene in molte aree l’accessibilità economica rimanga una sfida, i recenti miglioramenti nei tassi ipotecari hanno aperto nuove opportunità, soprattutto nei mercati dove i prezzi si sono stabilizzati o l’offerta è in espansione. A beneficiarne sono soprattutto acquirenti e venditori informati, ancor più se supportati da agenti esperti capaci di guidarli nella lettura del mercato”.

Il caso di Pittsburgh: una delle città americane più appetibili

Ad agosto il prezzo mediano di vendita degli immobili residenziali a Pittsburgh è stato di 270.000 dollari, significativamente inferiore rispetto alla media nazionale di 448.000 dollari. Secondo Ben Hess, Broker/Owner di REMAX Real Estate Solutions, ciò contribuisce a rendere la città una delle più accessibili per gli acquirenti, anche se il prezzo è solo uno degli aspetti più interessanti del mercato locale.

“Pittsburgh conta 90 quartieri distinti, ciascuno con un carattere unico. L’area comprende, inoltre, un’ampia varietà di comunità suburbane e rurali, tutte facilmente raggiungibili dal centro e dotate di numerosi servizi educativi, ricreativi, culturali e sportivi”, ha spiegato Hess. “Chi cerca casa qui scopre che il valore va oltre il prezzo: riguarda lo stile di vita, la qualità della comunità e il potenziale a lungo termine”.

Altri indicatori rilevanti emersi dall’USA Market Housing report relativo ad agosto 2025:

• Le compravendite del 2025 hanno registrato livelli inferiori rispetto al 2024 in cinque degli otto mesi trascorsi.

• La scorta di immobili è rimasta pari a 2,8 mesi, invariata rispetto a luglio e superiore ai 2,3 mesi di agosto 2024.

• Ad agosto, gli acquirenti hanno pagato in media il 99% del prezzo richiesto, lo stesso valore registrato a luglio 2025 e agosto 2024.