Ha registrato un grande riscontro al Salone Nautico Internazionale di Genova 2025 l’ancora Abissa, la prima ancora pieghevole a tre marre anti-incaglio, progettata per garantire sicurezza ai diportisti e tutela dei fondali marini.

La nuova soluzione semplifica le operazioni di ancoraggio, riduce i rischi per imbarcazioni e subacquei e contribuisce a preservare i fondali marini. Il design compatto, la funzionalità avanzata e l’approccio eco-friendly hanno suscitato grande interesse tra operatori del settore, armatori, investitori e visitatori della manifestazione, fin dai primi giorni.

Abissa è frutto del genio italiano di Zefiro Engineering, startup italiana specializzata in soluzioni nautiche sostenibili. Una soluzione sicura, pratica ed amica dell’ambiente.

Abissa rappresenta un prodotto unico nel suo genere:

• Anti-incaglio e sicura grazie al meccanismo pieghevole brevettato.

• Eco-friendly, perché preserva i fondali marini e riduce i rischi per imbarcazioni e subacquei.

• Compatta e funzionale, ideale per un diportismo moderno e sempre più attento alle normative ambientali.

Lo speech e la visione di Zefiro

Momento centrale della presenza a Genova è stato lo speech ufficiale di Riccardo Gerbi, fondatore e CEO di Zefiro Engineering, che ha raccontato il percorso di ricerca e sviluppo dietro ad Abissa e la visione strategica dell’azienda:

«Siamo entusiasti della risposta ottenuta al Salone Nautico. L’interesse mostrato da aziende e investitori ci conferma che Abissa non è solo un prodotto tecnico, ma un passo importante verso un modo più rispettoso e sicuro di vivere il mare».

L’intervento ha favorito un dialogo aperto con altri attori del settore, generando nuove connessioni strategiche e opportunità di collaborazione con partner commerciali e istituzionali. Il debutto ha fatto registrare anche un buon interesse mediatico, con interviste rilasciate a diverse testate.

Da un’idea premiata alla ribalta del Salone

Un riconoscimento importante del valore di Zefiro era arrivato già a marzo 2025, quando l’azienda, selezionata tra quasi 200 proposte da tutta Italia, si è aggiudicata la Call4Ideas organizzata da CyberTribu a Genova. La vittoria ha dato ulteriore slancio al percorso di sviluppo di Abissa, culminato ora nella presentazione ufficiale al Salone.

Il lancio di questo prodotto si inserisce in un mercato in espansione: nel 2023 il settore degli accessori nautici ha registrato in Italia una crescita del +13,6% e a livello globale oltre il +20%, con un giro d’affari superiore ai 2 miliardi di euro.

Zefiro guarda al futuro

Con Abissa, Zefiro Engineering si propone sul mercato come una realtà dinamica e innovativa, impegnata nello sviluppo di prodotti smart ed a basso impatto ambientale, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. L’azienda punta a diventare un punto di riferimento nell’ingegneria nautica sostenibile, ampliando la propria gamma di soluzioni pensate per chi ama il mare e desidera proteggerlo.