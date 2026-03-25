Nel prossimo fine settimana, le lancette si sposteranno un’ora in avanti, dando il benvenuto all’ora legale.

Un appuntamento che segna l’inizio della bella stagione, con giornate più lunghe e un generale senso di benessere, ma che porta con sé anche un beneficio concreto e storicamente radicato: il risparmio energetico.

Secondo i dati elaborati da Pulsee Luce e Gas, il periodo di ora legale rappresenta una delle fasi più favorevoli dell’anno in termini di efficienza: i consumi complessivi diminuiscono in media del 20% rispetto ai mesi in ora solare.

Il calo è particolarmente evidente per la voce illuminazione ed elettronica (-34%), grazie al maggiore utilizzo della luce naturale, mentre si registra una riduzione del 19% dei consumi in standby. Quest’ultimo dato, in particolare, è un chiaro indicatore di come cambino le abitudini nella bella stagione: passando più tempo fuori casa, i dispositivi elettronici restano spenti più a lungo e staccati dalle prese di corrente, abbattendo il loro consumo passivo.

Se da un lato l’ora legale favorisce il risparmio, dall’altro anticipa alcune dinamiche tipiche dei mesi più caldi. L’analisi evidenzia infatti un aumento dei consumi legati alla climatizzazione (+30%) e alla refrigerazione degli alimenti (+10%), a conferma di come ogni stagione presenti specifiche sfide nella gestione della spesa energetica.

I risultati di un’analisi condotta sull’anno solare 2024 sono concreti: gli utenti di Energimetro hanno ottenuto un risparmio medio del 10,3% per le abitazioni con riscaldamento tradizionale e del 4,8% per quelle dotate di sistemi di climatizzazione centralizzata (HVAC). Oltre a ciò, un cliente su quattro ha migliorato il proprio “punteggio di efficienza”, un indice che misura la virtuosità dei propri consumi rispetto a case simili, a riprova di un cambiamento positivo nelle abitudini quotidiane.

Ma come trasformare questo beneficio collettivo in un vantaggio tangibile? In un mondo che richiede sempre più attenzione a costi e sostenibilità, avere un approccio coscienzioso ai propri consumi non è più una scelta, ma una necessità. La buona notizia è che oggi è possibile tutelarsi e prendere il controllo.

La risposta risiede in strumenti tecnologici che mettono il consumatore al centro, permettendogli di proteggere attivamente le proprie finanze e l’ambiente. Pulsee Luce e Gas si muove esattamente in questa direzione, mettendo a disposizione dei consumatori strumenti innovativi come Energimetro: un servizio via app che analizza i consumi dei singoli elettrodomestici, rendendo visibile ciò che prima era nascosto.

Un monitoraggio costante, semplice ed intuitivo che – anche grazie ai numerosi consigli forniti da Elio, l’assistente virtuale – contribuisce ad aumentare la consapevolezza delle proprie abitudini di consumo portando, durante tutto l’anno, a un risparmio fino al 10% in bolletta, una delle ragioni che sono valse il prestigioso riconoscimento Eletto Prodotto dell’Anno 2026.

Insieme alla tecnologia, anche offerte disegnate su misura di esigenze mutevoli e che cambiano in contesti di tensione dei prezzi, rappresentano una valida alternativa. Con Pulsee Luce Limit.e, ad esempio, si può unire la flessibilità del prezzo indicizzato alla tranquillità di un tetto massimo alla componente energia che mette al riparo i consumatori da possibili rialzi.

Una soluzione pensata per chi vuole sfruttare le opportunità del mercato, proteggendosi da salite improvvise del costo dell’energia elettrica e anch’essa vincitrice del premio Eletto Prodotto dell’Anno 2026.

Soprattutto in momenti di maggiore incertezza, potersi affidare a consulenze dirette e personalizzate è un’altra possibilità su cui poter contare. Per questo Pulsee mette a disposizione l’esperienza e la professionalità delle sue persone in oltre 60 Punti Vendita in tutta Italia, cui si unisce una rete capillare di più di 200 agenti sul territorio italiana. Gli esperti Pulsee Luce e Gas sono disponibili per qualsiasi delucidazione rispetto alla propria bolletta così come per scegliere le migliori soluzioni in base alle proprie esigenze, anche in merito all’efficientamento energetico della propria casa e all’autoproduzione di energia tramite sistemi fotovoltaici.

“Il nostro dovere è fornire strumenti concreti per aiutare le persone a prendere decisioni più consapevoli sui consumi energetici, trasformando i dati in un alleato quotidiano per il risparmio e la sostenibilità.” – commenta Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas.