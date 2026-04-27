Mercato immobiliare europeo 2025: Italia tra equilibrio e attrattività globale

Nel 2025 il mercato immobiliare europeo conferma una dinamica a due velocità. Da un lato, molti Paesi fanno i conti con una cronica scarsità di offerta che spinge i prezzi verso l’alto; dall’altro, l’Italia si distingue per un equilibrio più solido tra domanda e disponibilità di immobili, risultando sempre più attrattiva anche per gli investitori internazionali.

È quanto emerge dall’edizione 2025 di Housing Insider – European Real Estate Insights, il report di RE/MAX Europe che analizza l’andamento dei principali mercati immobiliari del continente.

Italia in controtendenza: più offerta e maggiore scelta

Uno degli elementi che differenzia maggiormente l’Italia rispetto agli altri Paesi europei è la disponibilità di immobili sul mercato. Nel 2025 si contano circa 850.000 abitazioni in vendita, pari a 14 immobili ogni 1.000 abitanti.

Un dato nettamente superiore rispetto, ad esempio, alla Germania, dove la disponibilità si ferma a soli 3 immobili ogni 1.000 residenti. Questa ampia offerta contribuisce a rendere il mercato italiano più stabile e meno competitivo, permettendo agli acquirenti di valutare con maggiore attenzione qualità, posizione ed efficienza energetica degli immobili.

Proprio quest’ultimo aspetto sta diventando centrale nelle scelte: cresce infatti la domanda di abitazioni ristrutturate e ad alta efficienza energetica, segno di un cambiamento nelle esigenze abitative degli italiani.

Prezzi: crescita moderata in Italia, impennata in Europa

Sul fronte dei prezzi, l’Italia mantiene un andamento contenuto rispetto ad altri mercati europei. Nel 2025 i valori immobiliari registrano un aumento medio del +2,7%, con gli appartamenti che segnano un +3,4%.

Uno scenario molto diverso rispetto ad altri Paesi:

In Portogallo i prezzi salgono del +17% (appartamenti +20%)

In Spagna l’aumento è del +10% (fino al +15% per gli appartamenti)

In Germania si registra un recupero del +4%

In Turchia, invece, si osserva un calo del -9%, influenzato da tassi di interesse elevati

La crescita moderata italiana è legata proprio alla maggiore disponibilità di immobili, che contribuisce a contenere le tensioni sui prezzi.

Investitori stranieri: Italia sempre più attrattiva

Il 2025 segna anche un forte incremento dell’interesse internazionale verso il mercato immobiliare italiano. Una casa su cinque, pari al 20% delle compravendite, è stata acquistata da investitori stranieri, quasi il doppio rispetto all’11% registrato nel 2024.

L’Italia si conferma così una delle destinazioni più appetibili in Europa, in competizione con la Spagna, che nel primo semestre del 2025 ha registrato 71.000 acquisti da parte di compratori esteri.

A trainare questa crescita sono diversi fattori: la stabilità del mercato, un contesto fiscale competitivo e l’attrattività del territorio. Non solo grandi città come Roma e Milano, ma anche località turistiche e di pregio stanno attirando capitali internazionali.

Affitti: canoni in aumento anche in Italia

La pressione sul mercato immobiliare si riflette anche sul comparto delle locazioni. Nel 2025 i canoni di affitto sono aumentati in diversi Paesi europei.

In particolare:

Spagna: +9%

Italia: +7%

Portogallo: +6%

Germania: +2%

In Germania, la crescita più contenuta è legata soprattutto a vincoli normativi e a un mercato già vicino ai limiti di sostenibilità economica.

Uno sguardo al report

L’analisi contenuta in Housing Insider – European Real Estate Insights 2025 si basa su dati provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Austria, Germania, Italia, Spagna e Portogallo, integrando fonti interne al network RE/MAX con database specializzati del settore.

Il quadro che emerge è chiaro: mentre gran parte dell’Europa affronta squilibri tra domanda e offerta, l’Italia si posiziona come un mercato più accessibile, stabile e sempre più competitivo su scala internazionale.