Canapa Mundi a Roma riapre le sue porte, pronta a fare il tutto esaurito

Dall’Europa agli Stati Uniti, passando per l’Eurasia, fino ai mercati emergenti. Accelera il piano strategico di Canapa Mundi che, per la sua settima edizione, con più di 200 brand, riapre i suoi battenti dall’1 al 3 aprile alla Fiera di Roma. Un’edizione che gli operatori, dopo 2 anni di pandemia, hanno soprannominato “fiera fortunata”.

Complice il Decreto del Governo, che proprio da aprile abolisce l’obbligo di presentare il Green Pass (rimane obbligatoria solo la mascherina), e un prezzo calmierato (solo 5 euro il venerdi e 8€ gli altri giorni), il primo traguardo di Canapa Mundi è quello di fare il tutto esaurito.

Molti gli eventi a tema organizzati tra mostre, spettacoli, incontri legati alla sostenibilità, nuove tecnologie, legalità, nutraceutica, medicina e bonifica biologica, includendo anche buon cibo e bevande da gustare, ovviamente tutto rigorosamente a base di canapa.

Una Fiera Internazionale e un volano unico per il mercato che rappresenta. Quest’anno sono ben 10 i Paesi presenti alla fiera, con migliaia di operatori nazionali e internazionali accreditati. «Stiamo riscontrando un alto tasso di fiducia e di aspettativa sia da parte degli operatori internazionali che dalle aziende espositrici. La voglia di tornare a fare business in sicurezza è molta e noi ci siamo organizzati per garantire un’esperienza unica e fruttuosa, in totale serenità», afferma Luca Marino, uno degli organizzatori dell’evento.

La settima edizione di Canapa Mundi propone tantissime attività che vanno oltre il B2B (business-to-business) e la possibilità di acquistare a prezzi scontati i migliori prodotti a base di canapa, già pronti o da coltivare. Un palinsesto fittissimo che non lascerà nemmeno un minuto di libertà al pubblico, che potrà accedere ai 3 giorni della Fiera con un abbonamento scontato di 15 euro.

Dalla conferenza annuale sulla Canapa (che affronterà le più recenti pubblicazioni scientifiche), passando per la sala workshop (che consentirà di scoprire tecniche e prodotti innovativi), fino alla sfilata di moda sostenibile totalmente Made in Italy. E ancora, tanto per citare solo alcune delle altre iniziative in programma, esibizioni live di body painting e radio show in diretta, con tanto di yard esterna per chi si volesse rilassare in compagnia di buona musica.

Tanti i servizi gratuiti offerti da Canapa Mundi, come lo spazio bambini gestito dall’associazione “Isola che c’è” che, con i suoi progetti di inclusione sociale, si prenderà cura dei più piccoli per garantire ai grandi un’esperienza di libertà in fiera. Ma per rilassarsi c’è anche la lounge area, dove poter ricaricare le energie e le batterie dei propri smartphone, magari durante la presentazione di un libro o il dibattito in compagnia di Ornella Muti e dei tanti altri vip presenti in Fiera.

Un’occasione unica, anche, per conoscere la Canapa alimentare come super alimento, ottimo per gli sportivi perché tra i cibi più ricchi di proteine. «Ci si può fare tutto: dalle barrette energetiche, fino ai dolci, dalle farine ricche di proteine ai biscotti da forno».

Dalla Canapa si può ottenere anche un’ottima birra e dei buonissimi liquori. Gli stand di Canapa Mundi, infatti, ospiteranno i migliori produttori del settore in Italia. Ci sarà, ad esempio, la birra di Weed Us e quella di Canapando, che farà assaggiare la sua Grower’s Passion, ottenuta dopo mesi di sperimentazioni insieme al birrificio pontino Birra Losa. Ma si potranno degustare anche i prodotti artigianali di “Tentazione liquore” che proporrà la sua specialità alla Canapa.

Immancabile, infine, il primo corso per diventare sommelier della Canapa. Il programma prevede un’analisi approfondita sulla figura del sommelier, sulle tipologie di cannabis e coltivazione, sulle tecniche di maturazione, raccolta e conservazione, sui principi attivi e i terpeni, sulla tecnica della degustazione visiva e olfattiva, passando in rassegna anche le leggi italiane attualmente vigenti. Al termine, verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai partecipanti.

Canapa Mundi aspetta i suoi ospiti dal 01/04/2022 al 03/04/2022, presso la Fiera di Roma in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 00148

Orari: Venerdì 1 e Sabato 2 dalle 11:00 alle 20:00, Domenica 3 dalle 11:00 alle 19:00

Biglietto intero: € 8,00

Biglietto ridotto: € 5,00

Abbonamento 3 giorni: € 15,00