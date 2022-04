Il miglior sviluppo blockchain del 2020 che devi conoscere

Introduzione

La domanda di tecnologia Blockchain è aumentata negli ultimi due anni. I settori finanziari sono stati il campo più influente. Ma guarda oggi, l'uso della tecnologia Blockchain ha raggiunto tutti i settori, compreso lo sviluppo di software.

Poiché la tecnologia Blockchain si è infiltrata negli sviluppi del software, la domanda di tecnologia Blockchain è aumentata alle stelle. La tecnologia blockchain viene ora utilizzata per creare applicazioni decentralizzate o dApp.

Vedendo come la tecnologia blockchain sta rivoluzionando il settore, sono necessarie sempre più piattaforme Blockchain ogni giorno. Cos’è una piattaforma Blockchain? Scopriamolo assieme.

Cos’è una piattaforma Blockchain?

Le piattaforme blockchain sono le reti su cui opera la criptovaluta. Queste piattaforme Blockchain vengono utilizzate per creare applicazioni decentralizzate. Poiché queste applicazioni sono di natura decentralizzata, possono essere crittografate se necessario.

Ecco alcuni esempi delle piattaforme Blockchain:

Ethereum.

Hyperledger.

Ripple.

EOS.

R3.

Queste piattaforme Blockchain sviluppano l’infrastruttura per le applicazioni e consentono agli utenti di ospitare applicazioni sulla rete Blockchain.

Come selezionare una piattaforma Blockchain?

Le piattaforme Blockchain hanno diverse sottocategorie. Tuttavia, qui prendiamo una valutazione soggettiva per la facilità di prototipazione.

Ecco i fattori che sono stati considerati durante l’elenco dei principali sviluppi Blockchain.

● Stato di sviluppo

È importante annotare questo fatto per controllare la sua attività su GitHub o altre comunità correlate per assicurarsi che siano attivi in questo settore.

● Lingua della piattaforma

La tecnologia blockchain è ancora nella sua fase nascente. Quindi, assicurati che i linguaggi di programmazione siano supportati dagli SDK.

● Popolarità della piattaforma

La reputazione della piattaforma Blockchain è importante; questo mostra quanto sia affidabile questa piattaforma. Puoi controllare il suo account Github o Reddit per vedere la sua popolarità.

● Protocollo di consenso Blockchain

Se non riesci a capire il protocollo di consenso, troverai difficile lavorare con la piattaforma Blockchain. Esistono diversi tipi di algoritmi di consenso che controllano cose diverse. Quindi, devi capire quale algoritmo sta funzionando la piattaforma Blockchain.

● Supporto per contratti intelligenti

I contratti intelligenti sono diventati la norma. Nonostante ciò, non tutte le piattaforme Blockchain supportano i contratti intelligenti. Tieni d’occhio anche questo.

Top Blockchain Development

Ci sono stati molti sviluppi Blockchain nel 2020. Abbiamo selezionato alcuni dei principali sviluppi in basso.

1. Tezos

Tezos è una piattaforma Blockchain autonoma decentralizzata. Questa piattaforma è rivestita con la criptovaluta Tez, ma non è basata sull’estrazione di Rez. su questa piattaforma Blockchain, gli utenti vengono ricompensati con token dopo aver partecipato alla prova del consenso della posta in gioco.

Proprio come Ethereum e QTUM, Tezos è una piattaforma specializzata in contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp).

2. Corda

Corda è una piattaforma Blockchain open source. Consente alle istituzioni di tradurre direttamente contratti intelligenti. Questa pratica aiuta gli utenti a rimuovere costosi attriti durante le transazioni.

Corda non ha criptovaluta o token Crypto. È una piattaforma crittografata a cui accedono utenti autorizzati. Poiché è una piattaforma Blockchain crittografata, eccelle nella privacy.

3. Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph una nuova prospettiva verso il consenso distribuito. Hedera è veloce e sicuro che consente all’utente di calcolare un algoritmo più veloce rispetto ai suoi pari. Hedera mira a potenziare una nuova generazione di applicazioni decentralizzate che si concentra solo sulla scalabilità.

La parte migliore di Hedera è che i contratti intelligenti sono dinamici. Inoltre, Hedera offre un meccanismo ottimale che consente arbitrati vincolanti.

4. Quorum

Quorum è uno dei principali sviluppi Blockchain nel 2020 ed è sviluppato dal gruppo JP Morgan. In poche parole; È una versione aziendale di Ethereum. Il quorum può modificare il core di Ethereumj e, quindi, può accettare senza problemi gli aggiornamenti di Ethereum.

Il funzionamento del Quorum è simile a Etereum e condivide le funzionalità open-source e gratuite. Quorum è progettato per essere crittografato.

Conclusione

Il 2020 è stato un punto di svolta per l’industria del Crypt Curry. Alone 2020 ha assistito alla nascita di diverse piattaforme Blockchain. Tuttavia, non tutte le piattaforme erano reali. Gli utenti fraudolenti hanno anche sfruttato l’opportunità per hackerare i dati di altri. Per saperne di più, puoi visitare iol.co.za.