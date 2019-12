BUON ANNO! | ItaliaChiamaItalia vi augura un fantastico 2020, ovunque siate nel mondo

Se ne va un 2019 pieno di colpi di scena. Un anno in cui ne abbiamo davvero viste di tutti i colori a livello di Parlamento e di Governo. Nulla di nuovo sotto il sole, potrebbe dire qualcuno. Tant’è.

Da sempre ItaliaChiamaItalia ha la sua linea editoriale, che porta avanti la difesa dei valori dell’italianità e dei diritti degli italiani nel mondo. Entrambi i governi di questa legislatura, il Conte1 e il Conte2, hanno coinvolto una forza politica, il MAIE di Ricardo Merlo, che ha nel proprio Dna la difesa degli interessi dei nostri connazionali residenti oltre confine. E a un quotidiano online come il nostro, che da oltre 13 anni ormai si occupa di italiani all’estero, ciò non può fare che piacere.

Ma questo non è un editoriale politico, vuole essere invece un messaggio di auguri a tutti i nostri lettori per l’anno che verrà.

Tanti sono i progetti che intendiamo mettere in campo, come ItaliaChiamaItalia e come gruppo editoriale durante tutto l’anno nuovo. Non vogliamo svelarvi nulla, per ora. Lo faremo a tempo debito. Una cosa però ve la vogliamo dire subito: continueremo a dare spazio sulle nostre pagine a tutte le voci politiche, consentendo ai protagonisti del dibattito di poter dire la propria.

Da parte nostra, andremo avanti con il coraggio e la forza delle nostre idee a esprimere la nostra opinione e allo stesso tempo a creare dibattito e confronto. Perché ItaliaChiamaItalia è prima di tutto questo, una piattaforma creata per mettere in circolo le idee, di qualunque colore esse siano.

La Politica, quella con la P maiuscola, è bella. E’ passione, impegno, resistenza, resilienza. Sarà un anno tutto da vivere; noi ve lo racconteremo, giorno dopo giorno, con un occhio puntato ai Palazzi romani e l’altro al Sistema Italia nel mondo.

Auguri di cuore, che sia un fantastico 2020 per tutti voi.

L’EDITORE