Per lo shopping di Natale i turisti stranieri hanno scelto l’Italia

Secondo quanto pubblicato in un articolo del Giornale di Sicilia, “i turisti stranieri hanno scelto l’Italia per lo shopping di Natale. Nel mese di novembre, gli acquisti dei viaggiatori internazionali hanno fatto crescere il retail nel nostro Paese e anche nel resto d’Europa”. Questo si evince dai dati contenuti nell’indagine condotta da Planet, società che offre soluzioni integrate per i pagamenti internazionali: nel Belpaese, nel periodo considerato, il tax free è aumentato dell’11% nelle vendite e del 7% nel valore della singola transazione”.

“Gli store italiani – continua l’articolo – si sono posizionati ai vertici della classifica continentale, supportati pure da una crescita a doppia cifra negli arrivi extraeuropei. In particolare, secondo lo studio, l’atmosfera prefestiva suggestiva e l’alto livello di accoglienza delle città nostrane, hanno spinto migliaia di visitatori provenienti da varie parti del mondo a fare i regali natalizi proprio dalla nostra Penisola”.

“Ad amare i prodotti Made in Italy sono stati soprattutto i cinesi che, nel periodo considerato, hanno assorbito il 38% degli acquisti tax free in Italia, in crescita del 23%, e con uno scontrino medio di 1.228 euro”.

“Anche nel resto del Vecchio Continente, però, la situazione è stata buona; sempre a novembre, le vendite sono salite in media dell’8% e gli scontrini del 5%”.