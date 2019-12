BROGLI 2018 | Voto all’estero, Porta e Becchi (Pd) in conferenza stampa a Buenos Aires: “Punire i responsabili dei reati” [FOTO]

“La mancata punizione dei responsabili dei reati in questione darebbe un segnale di impunità e getterebbe un’ombra pressoché indelebile sul diritto di voto degli italiani all’estero”

Fabio Porta e Alberto Becchi, entrambi del Partito Democratico e candidati alle ultime elezioni politiche, durante una conferenza stampa organizzata a Buenos Aires hanno illustrato ai giornalisti presenti lo stato del ricorso presentato al Senato a seguito delle elezioni del 2018 e delle due denunce presentate presso le procure della Repubblica italiana e argentina.

In una nota inviata alla nostra redazione dall’ufficio stampa di Fabio Porta si legge: “A seguito del riconoscimento, da parte della giustizia argentina, del fondamento della denuncia relativa al reato di frode elettorale, con particolare riferimento all’applicazione di quanto previsto dal contratto stipulato tra il “Correo Argentino” e il governo italiano relativamente alla custodia e alla consegna delle schede elettorali, è stata formalmente aperta un’inchiesta rispetto alla quale si stanno raccogliendo prove e testimonianze”.

“La sentenza del giudice argentino sarà consegnata nei prossimi giorni alla Giunta per le elezioni del Senato, responsabile per il ricorso e quindi per il riconteggio delle schede incriminate, nello specifico 33 sezioni elettorali della circoscrizione elettorale di Buenos Aires.