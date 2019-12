Italiani nel mondo, Ministro Provenzano nomina Eugenio Marino Consigliere per l’emigrazione

Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha nominato Eugenio Marino Consigliere per le politiche sull’emigrazione e i rapporti con gli italiani nel mondo.

“Nell’ambito delle linee programmatiche indicate dal Ministro Provenzano – si legge in una nota – è riservata particolare attenzione a quello che è stato un tratto storico identitario del nostro Sud (e di tutto il Paese) e che si ripresenta oggi con i tratti di un fenomeno ancora di massa e perfino in crescita”.

“Allo stesso tempo – prosegue il comunicato – è fondamentale per il rilancio e la crescita del Sud capitalizzare lo straordinario valore di competenze che proprio dal Mezzogiorno d’Italia sono partite. Riuscire in questo non è solo premessa per frenare la perdita di giovani energie meridionali ma può contribuire a rendere il nostro Sud e il Paese tutto finalmente attrattivi anche per le eccellenze straniere e per quelle in loco che vogliono rimanere”.