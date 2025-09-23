In occasione del recente congresso MAIE a Vitoria – Spirito Santo, Brasile, alla presenza del presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Ricardo Merlo, Fabio Fasoli è stato nominato Coordinatore MAIE per la Circoscrizione Minas Gerais.

A nominarlo, d’accordo con il presidente Merlo, è stata Luciana Laspro, Coordinatrice MAIE Brasile.

Presidente del Comites locale, eletto nella lista “Italianità in Movimento” – la lista MAIE, di fatto -, Fasoli è residente in Brasile da oltre vent’anni.

Da sempre in contatto con il tessuto sociale e culturale italiano, ha portato avanti un grandissimo lavoro a favore dei connazionali residenti in Minas: “In questi anni di Comites – dichiara Fasoli – è stato fatto un lavoro di avvicinamento e di stimolo con la comunità italiana e con le associazioni italiane locali, con l’obiettivo di promuovere la nostra cultura, la lingua italiana, la memoria”.

Per Fasoli “la politica non è solo appiattirsi sui servizi consolari e la cittadinanza: quello è solo uno degli aspetti, noi lavoriamo a trecentosessanta gradi a favore dei connazionali e per promuovere tutto ciò che è Italia”.

“Fabio è entrato nel MAIE con grande entusiasmo”, dichiara da parte sua Luciana Laspro, Coordinatrice MAIE Brasile. “Da subito si è messo in moto con l’obiettivo di creare una rete di rappresentanza MAIE su tutto il territorio di competenza. Sono convinta che con il suo importante contributo il MAIE in terra brasiliana si rafforzerà ulteriormente”.

“Sono già al lavoro – assicura Fasoli in conclusione – per individuare persone che possano avere entusiasmo e voglia di collaborare, per dare al MAIE una presenza sempre più capillare in questa zona del Brasile”.