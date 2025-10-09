Il gruppo Bauli registra un forte aumento delle esportazioni, che crescono più dei consumi nazionali.

Secondo il Corriere del Veneto, i ricavi dell’ultimo esercizio (chiuso a giugno) dovrebbero segnare un incremento vicino al 10% rispetto ai 645 milioni del bilancio precedente.

Particolarmente brillanti i risultati in India (+25%) e Francia (+20%).

In Italia, invece, arrivano nuovi prodotti a marchio Motta, pensati per destagionalizzare i consumi: tra le novità, panettoni al gusto Malaga, cioccolato e pere, e due versioni salate, All’arrabbiata e Mediterraneo.

Negli Stati Uniti, successo per i panettoni artigianali Olivieri 1882, marchio vicentino acquisito da Bauli e definito dal New York Times “il migliore panettone artigianale disponibile in America”, venduto fino a 90 dollari al pezzo.