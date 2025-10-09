Con un messaggio carico di affetto e gratitudine, Jovanotti ha ricordato Fabrizio Borra, il fisioterapista che lo ha seguito per quasi trent’anni e che lo ha aiutato nel lungo recupero dopo il grave incidente del 2023 in Repubblica Dominicana.

Borra, scomparso di recente a 64 anni, è stato insignito del titolo di Socio onorario dell’Otodi (Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia), riconoscimento ritirato dal figlio Luca durante il Trauma Meeting 2025 di Riccione.

Anche Jovanotti è stato nominato socio onorario e ha inviato un video da New York per l’occasione.

Jovanotti, fisioterapia

“Se oggi cammino è grazie a Fabrizio – ha detto il cantante –. Era un grande professionista, curioso, sempre pronto a studiare nuove tecniche di guarigione e recupero. Stava scrivendo un libro per condividere la sua esperienza, lo incoraggiavo a farlo perché avrebbe aiutato tanti colleghi”.

Jovanotti ha concluso ricordando che “la fisioterapia è una scienza in cammino, proprio come me. E abbiamo bisogno di persone come Fabrizio, capaci di unire competenza, umanità e passione”.