Argentina, dalla Russia altre 800mila dosi di vaccino Sputnik V

L’Argentina ha appena ricevuto dalla Russia altre 800.000 dosi di Sputnik V. Un velivolo della compagnia Aerolineas Argentinas, proveniente da Mosca, e’ atterrato ieri sera a Buenos Aires con a bordo un carico di 800.000 dosi di vaccino russo.

Questo arrivo nell’aeroporto internazionale di Ezeiza ha seguito di 24 ore un altro della compagnia Klm con 799.000 dosi del vaccino AstraZeneca, acquistate dal governo argentino attraverso il sistema Covax dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms).

Le autorita’ sanitarie argentine hanno reso noto che, anche grazie a 12 voli andata e ritorno in Russia, nel complesso l’Argentina ha avuto quasi nove milioni di dosi dall’inizio della campagna di vaccinazioni nel dicembre scorso.

L’Osservatorio pubblico delle vaccinazioni del ministero della Salute indicava alle 18 locali di ieri che a fronte di 7.969.508 dosi distribuite, le somministrazioni effettuate sono state 6.401.896 di cui 5.593.620 della prima dose e 808.276 della seconda.

La pandemia continua a fare paura in terra argentina, il Covid non smette di galoppare. Per questo il presidente Fernandez ha imposto nuove restrizioni al Paese.