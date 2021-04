RIAPERTURE | Salvini: “Via il coprifuoco, ci vuole coraggio” [VIDEO]

"Riguardo alle aperture bisogna avere coraggio e visione. Bisogna scommettere sull'Italia e gli italiani perché meritano di avere fiducia. Se il piano vaccinale corre e se i contagi scendono è giusto riconoscere il diritto alla vita e al lavoro. La Lega porterà sul tavolo una proposta per eliminare il coprifuoco. Oggi la Grecia comincerà ad usare il vaccino russo, mentre a Bruxelles dormono. A Madrid i locali sono aperti da tempo e non voglio parlare di Israele perché non è Europa". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa sulle zoomafie e il randagismo. (Davide Di Carlo/alanews)