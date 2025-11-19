Arriva l’incontro venerdì 21 novembre 2025, ore 9.30-13.00 a Palazzo dei Giureconsulti, Piazza dei Mercanti 2, Milano, in Sala Parlamentino sul tema “Argentina 2025: Opportunità strategiche per le imprese italiane”, organizzato da Promos Italia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Assolombarda e il Consolato Argentino a Milano.

L’appuntamento intende fornire un quadro aggiornato sulle opportunità commerciali e sugli strumenti a disposizione delle aziende italiane interessate al mercato argentino.

Attraverso gli interventi di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, il programma mira a offrire indicazioni pratiche e concrete su come accedere al mercato locale, comprendere il contesto normativo e valorizzare le partnership tra i due Paesi.

L’evento si conclude con un momento di networking.

A chi si rivolge

• Piccole e medie imprese (PMI) lombarde e italiane che intendono espandere la propria presenza sui mercati internazionali;

• Imprese dei settori strategici (agroindustria, energia, infrastrutture, tecnologia e innovazione) interessate a nuove opportunità di investimento;

• Associazioni di categoria, consorzi e camere di commercio che supportano processi di internazionalizzazione;

• Consulenti d’azienda, operatori economici e investitori che desiderano approfondire strumenti, incentivi e normative vigenti in Argentina;

• Enti territoriali e istituzioni impegnati nel rafforzare i rapporti economici bilaterali tra Italia e Argentina.

L’evento offre ai partecipanti la possibilità di:

• Conoscere il quadro economico e normativo dell’Argentina e le principali misure di incentivo per gli investitori stranieri;

• Scoprire i settori strategici di maggiore interesse per le imprese italiane e le opportunità di collaborazione industriale e commerciale;

• Approfondire strumenti operativi concreti per l’accesso al mercato argentino, grazie agli interventi di Promos Italia, Assolombarda, del Consolato e della Camera di Commercio Italiana in Argentina;

• Confrontarsi direttamente con esperti e istituzioni, ponendo domande e condividendo esperienze nel corso dello spazio Q&A;

• Creare contatti e relazioni professionali durante il momento di networking e degustazione finale, favorendo sinergie e future partnership tra imprese italiane e argentine.