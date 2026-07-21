Vertice del MAIE riunito a Roma. Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, ha incontrato nella capitale i due vicepresidenti del MAIE, Vincenzo Odoguardi e Mario Borghese.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali temi che riguardano gli italiani all’estero: dallo stato dei servizi consolari alla promozione della cultura italiana nel mondo, passando per la tutela del Made in Italy fino ad arrivare al potenziamento della rete delle Camera di commercio italiane nel mondo.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’attualità, con particolare riferimento alle più recenti novità, tra cui la riforma della circoscrizione Estero e quella del meccanismo elettorale che disciplina il voto degli italiani nel mondo.

Uno dei punti centrali dell’incontro è stato l’avvio del lavoro di riorganizzazione del MAIE a livello internazionale, in linea con le nuove ripartizioni della circoscrizione estero.

“Siamo l’unica forza politica presente in tutto il mondo – sottolinea il presidente Merlo –. Lo eravamo già prima della recente riforma approvata dall’Aula della Camera dei Deputati e lo saremo con ancora più forza in futuro. Dalle Americhe all’Australia, passando per l’Europa, siamo pronti e determinati ad affrontare e vincere le sfide che ci attendono, a partire dalle elezioni dei Comites fino ad arrivare alle Politiche del 2027”.

“Rafforzeremo ulteriormente il MAIE nelle Americhe – assicura il senatore Borghese – per essere ancora più vicini agli italiani e ai loro discendenti. Metteremo il turbo sia in Australia sia in Africa, senza dimenticare naturalmente l’Europa. Ci attendono appuntamenti importanti che intendiamo affrontare al meglio, per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. Tornerò presto in Australia – conclude il senatore – dove mi sono recato già diverse volte, per essere al fianco dei connazionali e contribuire alla crescita del network MAIE anche in quel territorio”.

“Continueremo a lavorare con costanza nel Nord e Centro America – evidenzia Odoguardi – e non faremo mai mancare il nostro impegno a favore delle comunità italiane lì residenti, che ci raccontano di sentirsi totalmente abbandonate dai partiti romani. Per noi del MAIE le elezioni rappresentano soltanto una tappa del percorso: le nostre battaglie le portiamo avanti ogni giorno, non solo a ridosso del voto. Vogliamo essere nei luoghi decisionali per rendere la nostra azione ancora più efficace e proseguiremo su questa strada, sempre al fianco dei nostri connazionali”, conclude il vicepresidente del MAIE.

Dopo la pausa estiva sarà annunciato il calendario delle iniziative che il MAIE porterà avanti in tutto il mondo.