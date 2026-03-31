Torna operativo il collegamento diretto tra Milano Malpensa Airport e Miami International Airport. American Airlines ha annunciato la riattivazione della rotta per la stagione estiva 2026, segnando un importante rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Stati Uniti.

Già operata tra il 2016 e il 2020, la tratta Milano-Miami rappresenta oggi un traguardo significativo: durante l’estate la compagnia arriverà a operare fino a tre voli giornalieri da Malpensa verso gli USA, la più ampia operatività mai raggiunta sullo scalo lombardo.

Più collegamenti e nuove opportunità

Il volo su Miami si aggiunge:

al collegamento annuale giornaliero verso New York (JFK)

ai voli stagionali giornalieri per Philadelphia (Phl), in ripresa dall’8 maggio

Complessivamente, American Airlines offrirà fino a 13 voli al giorno dall’Italia agli Stati Uniti, intercettando una domanda in forte crescita sia per il traffico business sia turistico.

Un ponte tra Lombardia, USA e Caraibi

La rotta Milano-Miami è strategica non solo per i collegamenti diretti con la Florida, ma anche per le connessioni verso i Caraibi e l’America Latina.

Miami rappresenta infatti uno dei principali hub internazionali della compagnia, con oltre 70 destinazioni servite.

Secondo José A. Freig, vicepresidente International di American Airlines, il collegamento risponde a una forte domanda su entrambe le direttrici: dal Nord Italia verso gli Stati Uniti e viceversa, con Milano e la Lombardia sempre più centrali per business e turismo.

Il ruolo strategico di Malpensa

Grande soddisfazione anche da parte di SEA Aeroporti di Milano, che vede consolidarsi il ruolo di Malpensa come porta d’accesso privilegiata tra Nord Italia e Nord America.

Il ritorno del volo diretto contribuirà a:

rafforzare i flussi turistici

favorire gli investimenti internazionali

sostenere l’internazionalizzazione delle imprese

Comfort a bordo e partnership italiana

I voli saranno operati con moderni Boeing 787-8, dotati di:

Business Class e Premium Economy

Wi-Fi ad alta velocità

sistema di intrattenimento con oltre 1.500 contenuti

Novità anche sul fronte dell’esperienza di bordo: sui voli sarà servito caffè Lavazza, grazie alla partnership avviata nel 2025, già attiva nelle lounge e ora estesa ai collegamenti internazionali.

Relazioni economiche sempre più strette

Il nuovo collegamento arriva in un momento di crescente collaborazione tra Lombardia e Florida. Come sottolineato dal sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, la rotta contribuirà a rafforzare i rapporti economici e istituzionali, favorendo nuove opportunità di crescita e cooperazione.

Un volo che non è solo un collegamento aereo, ma un vero e proprio ponte tra economie, territori e culture.