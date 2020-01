AZZURRO CARIBE | Ennio Marchetti: “Da Las Terrenas vi racconto la mia Repubblica Dominicana”

A Las Terrenas veniva spesso dalla capitale Franco Gussio, allora vice delegato del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, CTIM, poi passato ad Azzurri nel Mondo con Ermanno Filosa.

Nel centro turístico sull’Atlantico era sorta una importante sede del Comitato grazie soprattutto allo sforzo di tanti amici che, oltre ad un contributo economico, offrivano gratuitamente il loro tempo libero per tenerne aperta la sede. Ha ballato una sola estate, purtroppo… se cosí si puó dire.

Giovanni Garibaldi aveva creato un giornale online, era un precursore. Il suo Corriere d’Italia era molto seguito. Purtroppo, poi si é trasformato, in peggio, a mio parere, perdendo gradualmente la sua spinta e caratteristica iniziale.

Il CTIM voleva un suo organo di informazione, ero stato contattato dal Delegato Nazionale Italo Bianchi, poi mi hanno preferito certo Giovanni Caporaso.

Il mio giornale uscí qualche anno dopo. Lo chiamai “L’Uovo di Colombo”, mensile, cartaceo, ha avuto un certo successo e tanti collaboratori. Si stampava a Santo Domingo, quindi si preparavano i pacchi, che venivano poi etichettati e spediti nella varie localitá attraverso Caribe Tour affinché, a destinazione, un amico li potesse ricevere e distribuire.

Per un certo periodo L’Uovo é stato editato anche a Puerto Plata, grazie ai “ragazzi” del Movimento Italiani Residenti (MIR), guidati da Luciano Codutti. Nella loro sede, al mattino, raccoglievo le notizie e le impaginavo. Il giornale arrivava da piegare e tutti ci dedicavamo ad inserire i fogli uno dentro l’altro e, quindi, ad inviarlo nei vari punti di distribuzione.

Riunire la comunitá italiana della Repubblica Dominicana non é mai stato facile. Non ci sono riuscite le varie associazioni, il CTIM, Azzurri nel mondo, lo stesso MIR. Non lo hanno ottenuto i tentativi di creare e far crescere i nostri organi di informazione. Il Corriere d’Italia, L’Uovo sono stati i primi, poi si sono accodate iniziative nel web. Fino alla Radio Tricolore che ho fondato tre anni fa. Abbiamo resistito un anno, poi abbiamo dovuto chiudere per difficoltá logistiche ed economiche.

Adesso un sicuro punto di riferimento é il quotidiano on line Italiachiamaitalia.it che giornalmente richiama l’interesse di molti connazionali residenti nella Repubblica Dominicana.

Non posso non ricordare, in questo mio veloce “amarcord” i primi anni del COMITES, quando Aldo Burzatta aveva messo a disposizione un appartamento di fronte alla vecchia sede dell’Ambasciata, con Beppe Visca, Ermanno Filosa, Paolo Dussich, Franco Gussio (nella foto qui sotto).