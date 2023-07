Violenta rapina a casa Donnarumma, lui e la moglie colpiti gravemente

In una nota, l'agente di Donnarumma afferma che il portiere e la sua compagna, Alessia Elefante, sono "sotto shock per quanto accaduto ma fanno di tutto per attraversare al meglio questa terribile prova"

Durante la violenta rapina di ieri notte nella sua abitazione di avenue Montaigne, nel cuore di Parigi, Gianluigi Donnarumma è stato colpito alla testa dai malviventi che lo hanno poi legato insieme alla compagna Alessia Elefante: è quanto riferiscono fonti vicine all’inchiesta citate da Bfmtv-Rmc, precisando che il calciatore – ricoverato per accertamenti all’ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine – ha riportato due ferite alla testa.

In una nota, l’agente di Donnarumma afferma che il portiere e la sua compagna, Alessia Elefante, sono “sotto shock per quanto accaduto ma fanno di tutto per attraversare al meglio questa terribile prova”. E ancora: “Gianluigi e la sua compagna collaborano con la polizia che ha aperto un’inchiesta. Non intendono fare ulteriori commenti. Grazie di rispettare la loro privacy in questo momento doloroso”.

Sempre secondo Bfmtv-Rmc, l’agente ha fatto sapere che malgrado la rapina di cui è stato vittima Donnarumma intende comunque “partecipare allo stage del Psg in Giappone, nel quadro della tournée estiva” della squadra. La partenza della squadra parigina per il Giappone è prevista per domani.