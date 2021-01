VIDEO | Sottosegretario Merlo: “Rilanciare l’azione di governo”. Gruppo MAIE-Italia23 vota la fiducia a Conte

“A nome del gruppo MAIE-Italia23 – ha detto – ci sara’ sostegno a lei e a questo governo, con l’auspicio che l’obiettivo da raggiungere, oltre alle ovvie tematiche climatiche e ambientali” sia anche “una concretezza nella capacita’ di modernizzare il Paese”, per farlo stare “in prima linea con i partner europei” anche sui temi climatici, legati alla COP26, e “all’idrogeno verde, tematica che sta rivoluzionando il futuro prossimo venturo”. Su queste basi “andiamo avanti cosi, massima fiducia e volonta’ di collaborazione”.

Raffaele Fantetti, anche lui senatore del gruppo MAIE-Italia23, in Aula al Senato ha detto: “Abbiamo creato Italia 23, un’associazione che nasce dalla società civile, con temi elaborati da esperti, persone che mettono a disposizione paese delle proposte. Siamo grati per l’apertura politica che ci viene data di creare nel Parlamento e nella maggioranza del govenro uno sbocco per questo le confermiamo la nostra fiducia”.

Sen. Saverio De Bonis, MAIE-Italia23

“Siamo qui non per distruggere ma per costruire. E l’edificio che vogliamo costruire deve poggiare sulla roccia”. Lo ha detto Saverio De Bonis, del gruppo MAIE-Italia23, annunciando in Senato il suo voto di fiducia al governo. “Il confronto dialettico e’ segno di vitalita’ e ricchezza, ed e’ salutare se fatto per migliorare l’azione di governo e non certo per demolirla o distrarla dagli obiettivi indispensabili per una reale ripresa del Paese”, ha aggiunto. “Dobbiamo decidere come affrontare le questioni epocali: possiamo rottamare, distruggere, far saltare il banco, o scegliere di costruire e partire da qui. Possiamo scegliere di usare l’Aula come luogo privilegiato del confronto. Ho sempre interpretato il mio mandato come servizio alla Repubblica. Questo spirito di servizio – ha concluso – mi impone di lavorare per la costruzione e non alla distruzione”.