Istituto Marangoni e UNIBE rafforzano la collaborazione internazionale per gli studenti

Importante incontro istituzionale dedicato allo sviluppo di nuove opportunità accademiche e professionali per i giovani studenti tra Italia e Repubblica Dominicana. È stata infatti ricevuta in visita di cortesia la dottoressa Gabriela Cueva, Area Manager LATAM dell’Istituto Marangoni, eccellenza internazionale nel settore del design, della moda e dell’arte.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi strategici legati al rafforzamento delle collaborazioni accademiche e alla creazione di nuovi benefici destinati agli studenti.

Grande attenzione è stata dedicata al primo progetto di diploma duale già attivato tra l’Istituto Marangoni e l’UNIBE, iniziativa considerata un importante passo avanti nella cooperazione internazionale in ambito formativo.

Il programma rappresenta una significativa opportunità per gli studenti interessati ai settori del design e delle discipline creative, consentendo loro di accedere a percorsi accademici con una forte dimensione internazionale e con competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro globale.

Durante il confronto è stato inoltre sottolineato il valore dello studio della lingua italiana come strumento fondamentale per ampliare le prospettive culturali, accademiche e professionali degli studenti coinvolti nei programmi di scambio e collaborazione tra i due Paesi.

L’incontro ha confermato l’importanza di investire in iniziative educative capaci di favorire la crescita professionale delle nuove generazioni, rafforzando al tempo stesso i rapporti culturali e accademici tra Italia e America Latina.