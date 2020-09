VIDEO | Salvini: “Con Conte e Lamorgese Italia barzelletta del mondo”

Durante un comizio da Pistoia, il leader della Lega dal palco ha detto: “Non facciamo promesse alla Renzi in Toscana, ma fatti”

Matteo Salvini è in piena campagna elettorale in vista delle Regionali previste per il 20 e 21 settembre.

Durante un comizio da Pistoia, il leader della Lega dal palco ha detto: “Non facciamo promesse alla Renzi in Toscana, ma fatti”.

Salvini ha poi criticato l’operato del governo per quanto riguarda il ritorno a scuola ai tempi del coronavirus: “Mancano ancora i banchi, chiediamo le dimissioni di Azzolina”, ha sottolineato.

Per quanto riguarda l’immigrazione, per il Matteo padano esiste “un’unica soluzione: porti chiusi e Governo a casa. Il 20 e 21 settembre fatevi sentire col vostro voto, con Conte e Lamorgese l’Italia è diventata la barzelletta del mondo”.