Il referendum sulla giustizia si chiude con la vittoria del No e apre una nuova fase politica segnata da tensioni, reazioni contrapposte e mobilitazioni in tutta Italia.

Il risultato viene interpretato in modo diverso da governo e opposizioni, mentre nelle piazze si organizzano proteste e manifestazioni.

Meloni: “Rispettiamo la scelta degli italiani”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l’esito del voto con un videomessaggio, sottolineando il rispetto per la volontà popolare.

“Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano”, ha dichiarato.

La premier ha inoltre ribadito che la riforma della giustizia faceva parte del programma elettorale e che la scelta finale è stata rimessa ai cittadini, nel rispetto del principio di sovranità popolare.

Le opposizioni: “Segnale politico forte, governo indebolito”

Di tutt’altro tenore le reazioni delle opposizioni.

Per Giuseppe Conte, il risultato rappresenta “un segnale politico fortissimo” e segna la fine di una fase per l’esecutivo: “Il governo non cadrà oggi, ma è un governo azzoppato. Finisce un’illusione”.

Anche Matteo Renzi parla di un passaggio politico rilevante: “Quando il popolo parla il Palazzo deve ascoltare. È un fatto politico enorme: il consenso non c’è più”.

Sulla stessa linea Elly Schlein, che invita a costruire un’alternativa: “Il Paese chiede un cambiamento. Dobbiamo organizzare la speranza e ascoltare le priorità degli italiani”.

Proteste in tutta Italia: “Meloni dimissioni”

6

Parallelamente alla lettura politica del voto, si moltiplicano le iniziative nelle piazze.

Movimenti e collettivi, tra cui Potere al Popolo e il Comitato No Sociale, hanno lanciato manifestazioni in numerose città italiane con lo slogan:

“Ha vinto il No, Meloni dimissioni”.

Presidi e cortei sono stati organizzati a:

Roma (piazza Santi Apostoli)

Milano (piazzale Loreto)

Napoli (Largo Berlinguer)

Torino (piazza Castello)

E ancora Bologna, Padova, Palermo, Verona, Pisa, Perugia e molte altre città.

Una vittoria che accende il confronto politico

Secondo gli organizzatori delle proteste, il risultato del referendum rappresenta una “vittoria clamorosa”, sia per affluenza sia per distacco, e va oltre gli schieramenti tradizionali.

Le piazze chiedono:

dimissioni del governo

misure contro il carovita

politiche su lavoro e salari

stop a quelle definite “politiche di guerra”

Una mobilitazione che punta a trasformarsi in proposta politica nei prossimi mesi.

Scenario aperto verso le prossime elezioni

Il voto referendario non produce effetti diretti sulla tenuta del governo, ma segna un passaggio politico rilevante.

Da un lato, l’esecutivo rivendica la legittimità del proprio operato e la volontà di proseguire; dall’altro, le opposizioni leggono il risultato come un segnale di discontinuità e di possibile cambiamento.

Sul fondo resta un dato chiaro: il referendum ha riacceso il confronto politico nel Paese e potrebbe influenzare gli equilibri in vista delle prossime elezioni.