La Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione ufficiale di ComitesApp, la nuova applicazione pensata per i cittadini italiani residenti in Svizzera e iscritti all’AIRE. L’iniziativa punta a rendere più semplice e immediato l’accesso ai principali servizi consolari e alle pratiche amministrative, offrendo uno strumento digitale dedicato ai connazionali che vivono oltreconfine.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il deputato Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico alla Camera, Michele Scala, presidente del Comites di Losanna, Daniele Lupelli, consigliere e tesoriere del Comites, e Aldo Casciana, consigliere.

L’applicazione è già disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google Play e consentirà agli utenti di gestire in modo rapido alcune delle principali pratiche burocratiche legate alla vita all’estero, come l’aggiornamento dell’iscrizione all’AIRE, il rinnovo dei documenti di identità e l’accesso a informazioni utili sui servizi consolari.

ComitesApp è stata progettata anche per chi sta programmando un trasferimento in Svizzera. Oltre ai servizi amministrativi, infatti, offre indicazioni pratiche e informazioni utili per affrontare con maggiore facilità il percorso di inserimento nel nuovo Paese di residenza.

“Con ComitesApp si offre ai nostri connazionali in Svizzera uno strumento concreto per semplificare la vita quotidiana, riducendo tempi e complicazioni burocratiche che troppo spesso gravano su chi vive lontano dall’Italia”, ha dichiarato Toni Ricciardi. “È un progetto nato dal lavoro dei Comites sul territorio e dimostra come la rappresentanza degli italiani all’estero possa tradursi in servizi realmente utili per la comunità”.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il rapporto tra gli italiani residenti in Svizzera e la rete consolare, favorendo un accesso più semplice alle informazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa sull’AIRE attraverso un’unica piattaforma digitale.

Con ComitesApp prosegue quindi il percorso di digitalizzazione dei servizi dedicati agli italiani nel mondo, con l’intento di rendere sempre più efficienti i rapporti tra istituzioni e comunità italiane all’estero, valorizzando il ruolo dei Comites come punto di riferimento per i connazionali.