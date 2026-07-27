L’estate torna a fare sul serio. Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature più miti, una nuova e intensa ondata di caldo è pronta a investire l’Italia. A partire dalla seconda metà della settimana, l’anticiclone africano tornerà infatti a dominare il Mediterraneo, riportando condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature, che in alcune aree del Paese potranno sfiorare i 40 gradi.

Secondo le previsioni, il caldo intenso accompagnerà l’Italia almeno fino ai primi giorni di agosto.

Temperature in forte aumento da mercoledì

A delineare l’evoluzione meteorologica è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di una nuova ondata di calore particolarmente intensa.

L’arrivo di una massa d’aria molto calda dal Nord Africa farà impennare le temperature già da mercoledì 29 luglio, con valori compresi tra 36 e 38 gradi nelle pianure interne del Centro-Nord. Nel fine settimana, in alcune località, il termometro potrà raggiungere o addirittura toccare i 40 gradi.

Secondo gli esperti, anche le temperature in quota saranno particolarmente elevate, segnale della presenza di un anticiclone molto robusto destinato a consolidarsi sull’intero territorio nazionale.

Gli ultimi temporali al Sud prima del ritorno del sole

Prima dell’affermazione definitiva dell’alta pressione, le prime giornate della settimana saranno ancora interessate da una residua instabilità atmosferica.

Una “goccia fredda” in quota, posizionata sul Basso Tirreno, favorirà tra lunedì e mercoledì la formazione di rovesci e temporali, soprattutto nelle aree della Sicilia e delle regioni affacciate sul Basso Tirreno.

Si tratterà però degli ultimi episodi di maltempo: con il progressivo riassorbimento della perturbazione, il sole tornerà protagonista su tutta la Penisola.

Afa in aumento e caldo fino ad agosto

Dalla seconda metà della settimana il quadro meteorologico sarà dominato da cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e da un forte irraggiamento solare.

Contestualmente aumenteranno anche i livelli di umidità, soprattutto lungo le coste e nelle pianure, rendendo il caldo ancora più intenso e afoso.

Le temperature si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali e, secondo le attuali proiezioni, questa fase di caldo persistente potrebbe proseguire almeno fino al 7 agosto.

L’intensificarsi dell’ondata di calore renderà particolarmente importante adottare alcune precauzioni, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Gli esperti consigliano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, mantenersi ben idratati e limitare le attività fisiche più impegnative durante i momenti di massimo caldo.

Dopo una breve parentesi più fresca, dunque, l’estate torna a mostrare il suo volto più estremo, con l’anticiclone africano pronto a riportare temperature elevate e condizioni tipicamente roventi su gran parte dell’Italia.