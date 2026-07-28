Le autorità tunisine hanno avviato un’indagine dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni nella cittadina di Hergla, sulla costa nord-orientale della Tunisia, nel governatorato di Sousse, a circa 120 chilometri a sud di Tunisi.

Secondo quanto riportato dai media locali e rilanciato dalla stampa italiana, a dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa, preoccupati per l’assenza dell’uomo. Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno trovato il 67enne ormai privo di vita.

Dai primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa una settimana prima del ritrovamento. L’uomo si era trasferito stabilmente a Hergla nel 2024 e, secondo le informazioni emerse, era affetto da una patologia oncologica.

La Procura competente ha aperto un’inchiesta per chiarire con precisione le circostanze della morte e accertare le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sugli esiti degli accertamenti investigativi.

La vicenda è seguita anche dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi, che sta prestando assistenza e monitorando gli sviluppi del caso, mantenendo i contatti con le autorità tunisine competenti.

L’indagine dovrà ora stabilire se la morte sia riconducibile esclusivamente alle condizioni di salute dell’uomo o se siano necessari ulteriori approfondimenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.