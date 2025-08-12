Il vice segretario di Stato americano, Christopher Landau, ha dichiarato che nei “prossimi giorni e settimane” saranno annunciate nuove azioni per aumentare la pressione sul governo del presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro.

In un’intervista con l’imprenditore Donald Trump Jr. (figlio del presidente Usa), trasmessa sul podcast Triggered, Landau ha insistito sul fatto che il cambiamento politico in Venezuela deve essere guidato dai suoi cittadini.

“Il popolo venezuelano deve sollevarsi e rivendicare la propria libertà. Non possiamo andare in giro per il mondo a cambiare governi a nostro piacimento”, ha affermato il vice di Marco Rubio, sottolineando che le esperienze in Iraq e Afghanistan dimostrano i rischi di istigare un cambio di regime dall’estero.

Landau ha poi osservato che le recenti misure, come il raddoppio a 50 milioni di dollari della ricompensa per la cattura di Maduro, “hanno inviato un messaggio inequivocabile” sulla posizione di Washington.

“Se le persone non si guadagnano la libertà, non la apprezzano”, ha affermato, chiarendo che la pressione internazionale deve essere accompagnata da azioni interne.