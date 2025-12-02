Domenica 7 dicembre Puerto Ordaz – città dello stato federale venezuelano di Bolívar nel comune di Ciudad Guayana – ospiterà la seconda edizione di “Cucinando con la Nonna”, l’appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio Venezuelana Italiana (Cavenit) di Bolivar che propone un viaggio attraverso la tradizione culinaria italiana, in particolare quella dell’Abruzzo.

L’incontro, sostengono gli organizzatori, sarà “guidato da una vera nonna abruzzese, depositaria di ricette e gesti tramandati di generazione in generazione”.

L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 15:00 presso gli spazi della Teana Íntimo, nel quartiere Los Olivos.

I partecipanti avranno l’opportunità di preparare con le proprie mani piatti tipici: protagonista dell’appuntamento sarà la pasta alla chitarra, realizzata con il tradizionale strumento in legno che taglia la sfoglia.

Il menù prevede anche polpettine e ragù di agnello, sugo che affonda le sue radici nelle tradizioni rurali abruzzesi, per accompagnare la pasta.

Ogni partecipante riceverà gli ingredienti, i materiali necessari, un ricettario stampato, una coppa di vino di benvenuto e potrà degustare il piatto preparato durante il corso.

I posti sono limitati: per partecipare è sufficiente scrivere “NONNA” nei commenti sul post promozionale sui social o inviare un messaggio diretto agli organizzatori.

Con questa iniziativa, Cavenit Bolivar propone non solo un laboratorio gastronomico, ma un’esperienza di memoria e identità: la cucina come ponte tra generazioni e cultura, per riscoprire sapori autentici e tramandare tradizioni.

“Cucinando con la Nonna” si conferma un’occasione per rivivere e condividere il patrimonio culinario dell’Italia, anche a migliaia di chilometri da casa.