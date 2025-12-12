La Colombia è pronta a offrire asilo a Nicolas Maduro se il presidente venezuelano dovesse lasciare il potere sotto la pressione degli Stati Uniti.

Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri colombiana, Rosa Villavicencio.

Dalla scorsa estate, gli Stati Uniti hanno esercitato la massima pressione su Caracas e su Maduro, accusandolo di traffico di droga.

Maduro da parte sua ha accusato gli USA di aver schierato un’imponente forza militare nel Mar dei Caraibi, di aver bombardato navi di presunti trafficanti e di aver minacciato un intervento di terra.

Il presidente socialista venezuelano accusa Washington di volerlo rovesciare per impossessarsi del petrolio del Paese.

In un’intervista a Radio Caracol, la ministra degli Esteri colombiana ha affrontato la possibilità di dimissioni di Maduro. “Se questa partenza significa che dovrà vivere in un altro Paese o cercare protezione, la Colombia non avrà motivo di rifiutarglielo”, ha affermato.

Come il presidente colombiano Gustavo Petro a inizio settimana, Rosa Villavicencio ha suggerito che un governo di transizione in Venezuela “sarebbe una soluzione” per fermare l’escalation nella regione.

“Ma questa è una decisione che gli Stati Uniti e il governo Maduro devono prendere attraverso negoziati”, ha aggiunto.

Come molti altri Paesi, la Colombia non ha riconosciuto i risultati delle elezioni presidenziali del 2024 in Venezuela, in cui Maduro si è garantito un terzo mandato, presumibilmente tramite brogli, secondo l’opposizione che sostiene di aver vinto le elezioni.

Malgrado questo, Bogotà mantiene relazioni diplomatiche con il Paese vicino.