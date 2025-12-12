Amato Berardi, ex parlamentare eletto all’estero, si è spento a Roma a 68 anni. Lascia la moglie e due figli.

Nato in Molise ed emigrato negli Stati Uniti, dove ha vissuto a Philadelphia, spesso tornava nella sua Longano, in provincia di Isernia.

Imprenditore nel settore delle assicurazioni, nel 2008 è stato eletto parlamentare italiano per il Popolo delle Libertà nella circoscrizione estera del Nord America.

Nel 2019 era stato anche nominato ambasciatore del Molise nel mondo.

Condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di ItaliaChiamaItalia.

IL CORDOGLIO DI FORZA ITALIA

Il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, esprimendo alla famiglia il cordoglio degli azzurri, lo ricorda come “imprenditore di grande successo e figura di riferimento per la comunità italiana negli Stati Uniti, stimato per il suo impegno costante a favore degli italiani all’estero”.

Nato a Longano, in provincia di Isernia, come sottolinea Barelli, Amato “nel corso della sua attività politica e professionale ha sempre mantenuto un forte legame con il Molise, sua terra d’origine, alla quale ha dedicato numerose iniziative e un affetto profondo e sincero”.

La notizia della sua scomparsa “ci colpisce e ci rattrista profondamente – afferma il senatore Claudio Lotito, segretario di FI in Molise -. Se ne va un uomo che, pur avendo costruito una brillante carriera imprenditoriale lontano dalla sua terra, non ha mai smesso di portare nel cuore il Molise, regione dove era nato e da cui aveva tratto i valori che lo hanno guidato per tutta la vita.

Amato Berardi non era soltanto un imprenditore di successo e un politico appassionato, sempre in prima linea nella tutela degli italiani all’estero: era un molisano profondamente legato alla sua terra, ai suoi concittadini e alla sua identità”.