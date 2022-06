VENEZUELA | Biden chiama Guaidò: “Sostegno degli USA al popolo venezuelano”

In un comunicato diffuso a Caracas si rende noto che Guaido' "ha riaffermato l'importanza di calibrare in modo permanente una pressione multilaterale internazionale guidata dagli Stati Uniti, orientata a una soluzione negoziata della crisi che sbocchi in elezioni libere, giuste e verificabili”

L’ufficio stampa del leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaido’, riconosciuto dagli Usa e da altri Paesi come presidente ad interim del Venezuela, ha reso noto che prima di arrivare a Los Angeles per il Vertice delle Americhe, Joe Biden ha chiamato Guaido’ dall’Air Force One, il quale gli ha manifestato “la sua riconoscenza per il coerente sostegno degli Usa alla lotta del popolo venezuelano per una transizione democratica”.

In un comunicato diffuso a Caracas si rende noto che Guaido’ “ha riaffermato l’importanza di calibrare in modo permanente una pressione multilaterale internazionale guidata dagli Stati Uniti, orientata a una soluzione negoziata della crisi che sbocchi in elezioni libere, giuste e verificabili, la liberazione di tutti i detenuti politici, e la restaurazione della liberta’. della democrazia, per il progresso per milioni di venezuelani vittime della dittatura di Nicolas Maduro”.

Durante la conversazione telefonica durata circa 17 minuti, si dice poi, “il presidente Guaido’ ha sottolineato che la crescente emigrazione venezuelana si fermera’ solo quando esistera’ una transizione verso la democrazia” ed ha appoggiato la decisione di Biden di “mantenere le dittature (Venezuela, Nicaragua e Cuba, ndr.) al margine del Vertice delle Americhe, spazio per il rafforzamento della liberta’ e della democrazia”.